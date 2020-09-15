Asıl tehlike tarikatlar değil, siyasal iktidar - 4

15 Eylül 2020 Salı

Bir tarikatı/cemaati darbe girişimi yapacak kadar güçlendiren kim?

Siyasal iktidar!

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Tarikatları yeniden tehlike haline getirenler kimler?

Siyasal iktidarlar!

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Tarikatlar yeniden ne zaman güçlenmeye başladılar?

1946’da Çok Partili Demokrasiye geçince.

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Tarikatlar siyaset sahnesinde ne zaman güçlendiler?

1950’de Demokrat Parti iktidara gelince.

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Tarikatlar, “cemaat” adı altında ne zaman yeniden örgütlendiler?

Sol ve sağ düşünceye özgürlük tanıyan 1961 Anayasası sayesinde.

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1960’tan sonra ilk açılan davada, Gülen Cemaatini, “Tarikat değil, cemaattir” diye aklayan bilirkişiler içinde kim vardı?

Ünlü Sosyolog Prof. Cahit Tanyol.

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Din eğitimi veren imam hatipler ne zaman yaygınlaştı?

1970’lerin ortasından sonra kurulan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri zamanında

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Bütün siyasal partileri kapatıp Gülen Cemaati ile işbirliği yapan kimdi?

1980 Askeri Darbesinin Lideri Kenan Evren.

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Eğitimde din derslerinin zorunlu olmasını kim Anayasaya soktu?

1980 Darbesinin Lideri Kenan Evren.

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Tarikatları, Selefileri ve Gülen Cemaatini hangi dış güçler destekledi?

Selefileri, Osmanlı’yı çökertmek isteyen ve Suudi Arabistan’ı kuran İngiltere; Gülen Cemaatini, Erdoğan/AKP iktidarını destekleyen ABD.

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Gülen Cemaatini, Devlete sokarak, TSK’yi, Yargıyı ve Emniyet’i onların emrine kim verdi? Kim bunları darbeye teşebbüs edecek kadar güçlendirdi?

ABD’nin ve İkinci Cumhuriyetçi Yetmez Ama Evetçilerin desteğiyle, Erdoğan/AKP iktidarı.

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Gülen Cemaati’nden boşalan yerlere, başka tarikatları kim yerleştiriyor?

Erdoğan/AKP iktidarı.

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Tarikatları eğitime kim soktu, ayrıca 1 milyon kadar çocuğumuzu kim tarikatlara emanet etti?

Erdoğan/AKP iktidarı.

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Tarikat ve cemaat yuvalarındaki cinsel taciz ve tecavüz olaylarını kim “Münferit vaka”, diyerek önemsizleştiriyor ve örtbas ediyor?

Erdoğan/AKP iktidarı

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Tarikatların kurulmaları yasak olmasına rağmen kim onların güya “dernek” ve “vakıf” adı altında örgütlenmelerine ve etkin olmalarına izin veriyor?

Erdoğan/AKP iktidarı.

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Adalet Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na yeniden başka tarikatları yerleştiren kim?

Erdoğan/AKP iktidarı.

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Demek ki, çocuklarımızın beyinlerini yıkayan, ırzlarına geçen, ülkedeki adaleti ve asayişi tahrip eden tarikatlar tehlikesi nereden geliyormuş?

Siyasal iktidardan!

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ÖYLEYSE ÇÖZÜM NEREDEYMİŞ?

SİYASAL İKTİDARIN DEĞİŞMESİNDE...

YENİDEN “DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ” YAPISINA VE İŞLEYİŞİNE DÖNMEKTE!