Asıl tehlike tarikatlar değil, siyasal iktidar - 4
Bir tarikatı/cemaati darbe girişimi yapacak kadar güçlendiren kim?
Siyasal iktidar!
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Tarikatları yeniden tehlike haline getirenler kimler?
Siyasal iktidarlar!
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Tarikatlar yeniden ne zaman güçlenmeye başladılar?
1946’da Çok Partili Demokrasiye geçince.
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Tarikatlar siyaset sahnesinde ne zaman güçlendiler?
1950’de Demokrat Parti iktidara gelince.
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Tarikatlar, “cemaat” adı altında ne zaman yeniden örgütlendiler?
Sol ve sağ düşünceye özgürlük tanıyan 1961 Anayasası sayesinde.
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1960’tan sonra ilk açılan davada, Gülen Cemaatini, “Tarikat değil, cemaattir” diye aklayan bilirkişiler içinde kim vardı?
Ünlü Sosyolog Prof. Cahit Tanyol.
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Din eğitimi veren imam hatipler ne zaman yaygınlaştı?
1970’lerin ortasından sonra kurulan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri zamanında
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Bütün siyasal partileri kapatıp Gülen Cemaati ile işbirliği yapan kimdi?
1980 Askeri Darbesinin Lideri Kenan Evren.
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Eğitimde din derslerinin zorunlu olmasını kim Anayasaya soktu?
1980 Darbesinin Lideri Kenan Evren.
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Tarikatları, Selefileri ve Gülen Cemaatini hangi dış güçler destekledi?
Selefileri, Osmanlı’yı çökertmek isteyen ve Suudi Arabistan’ı kuran İngiltere; Gülen Cemaatini, Erdoğan/AKP iktidarını destekleyen ABD.
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Gülen Cemaatini, Devlete sokarak, TSK’yi, Yargıyı ve Emniyet’i onların emrine kim verdi? Kim bunları darbeye teşebbüs edecek kadar güçlendirdi?
ABD’nin ve İkinci Cumhuriyetçi Yetmez Ama Evetçilerin desteğiyle, Erdoğan/AKP iktidarı.
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Gülen Cemaati’nden boşalan yerlere, başka tarikatları kim yerleştiriyor?
Erdoğan/AKP iktidarı.
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Tarikatları eğitime kim soktu, ayrıca 1 milyon kadar çocuğumuzu kim tarikatlara emanet etti?
Erdoğan/AKP iktidarı.
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Tarikat ve cemaat yuvalarındaki cinsel taciz ve tecavüz olaylarını kim “Münferit vaka”, diyerek önemsizleştiriyor ve örtbas ediyor?
Erdoğan/AKP iktidarı
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Tarikatların kurulmaları yasak olmasına rağmen kim onların güya “dernek” ve “vakıf” adı altında örgütlenmelerine ve etkin olmalarına izin veriyor?
Erdoğan/AKP iktidarı.
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Adalet Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na yeniden başka tarikatları yerleştiren kim?
Erdoğan/AKP iktidarı.
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Demek ki, çocuklarımızın beyinlerini yıkayan, ırzlarına geçen, ülkedeki adaleti ve asayişi tahrip eden tarikatlar tehlikesi nereden geliyormuş?
Siyasal iktidardan!
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ÖYLEYSE ÇÖZÜM NEREDEYMİŞ?
SİYASAL İKTİDARIN DEĞİŞMESİNDE...
YENİDEN “DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ” YAPISINA VE İŞLEYİŞİNE DÖNMEKTE!
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