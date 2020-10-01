Dünyada ve Türkiye’de yanardağ faciaları

01 Ekim 2020 Perşembe

Vezüv Yanardağı, İtalya.

24 Nisan 79.

Ölü Sayısı: 10 binden fazla.

Vezüv Yanardağı patlaması sonucunda Pompei ve Herculaneum şehirleri yok oldu.

Habersiz yakalanan insanlar altı saat boyunca akan lavlara ve yağan küllere ek olarak gökyüzünü kaplayan gaz ve toz bulutunun da etkisiyle uykularındayken ölüme gittiler ve taş heykeller haline geldiler.

19 saat sürdüğü kaydedilen patlamada Pompei ve Herculaneum, 25 metre derinliğinde kül ve lavlarla kaplandı.

Vezüv Yanardağı, İtalya.

16 Aralık 1631.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 6 bin.

Vezüv Yanardağı, 1631 yılında yeniden patladı ve yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetti.

750 dereceye varan sıcaklık sebebiyle bölgedeki organik maddeler eridi. Bulunan kurbanların çoğunun beyinlerinin eridiği görüldü.

Laki Yanardağı, İzlanda.

8 Haziran 1783-Şubat 1784.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 10 bin.

Bir yıl kadar süren sürekli patlamalar sonunda kıtlık baş gösterdi. Çoğu açlıktan ve florür zehirlenmesinden olmak üzere 10 bin kişi öldü.

10 Şubat Unzen Dağı, Japonya.

21 Mayıs 1792.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 15 bin.

Yanardağın patlamasından sonra meydana gelen tsunami en büyük katliamı yaptı.

Tambora Dağı, Endonezya.

10-15 Nisan 1816.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 100 bin.

Patlamanın etkileri kilometrelerce uzaklardan bile hissedildi. Patlama sebebiyle gökyüzünü kaplayan küllerden dolayı 1816 yılı “yazsız yıl” ilan edildi. Gökyüzündeki volkanik kül sıcaklığı düşürdü, İngiltere’de Haziran ayında kar yağmasına yol açtı.

Krakatoa Dağı, Endonezya.

26-28 Ağustos 1883.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 23 bin.

1883 yılında patlayan dağ, üstünde olduğu adanın üçte ikisini yerle bir etti. Patlama o kadar şiddetliydi ki Avustralya’dan bile duyuldu.

Kelut Dağı, Endonezya.

19 Mayıs 1919.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 5 bin 110.

Lavlara ek olarak, patlamanın etkisiyle ortaya çıkan çamur seli insanları öldürdü.

Pelee Dağı, Batı Hint Adaları.

25 Nisan-8 Mayıs 1902.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 40 bin.

25 Nisan 1902 yılında başlayan patlamalar iki hafta kadar devam etti. Son patlamada St. Pierre kentinde 25 bin kişi öldü. Adanın çevresinde pek çok gemi de tamamen ortadan kayboldu.

Nevado del Ruiz, Kolombiya.

13 Kasım 1985.

Ölü Sayısı: Yaklaşık 23 bin.

Patlamada yanardağın tepesindeki buz kütlesi eridi ve büyük bir çamur kayması meydana çıktı.

Armero kentinde çamur altında kalan 23 bin kişi hayatını kaybetti.

Merdan Yanardağ, Türkiye.

28 Eylül 2020.

Ölü sayısı: Tam bilinmiyor;

Hukuk Devleti, Medya Özgürlüğü ve iktidar medyası dışındaki bütün medya mensupları.

Kendi tutum ve davranışlarıyla, yani bizzat kendi tercihleriyle siyaset ve magazin haberlerinin başına oturan bir savcı hakkında yaptığı haber içinde, devletin resmi kayıtlarındaki açık ve bilinen bilgileri kullandığı için TELE 1 Kanalı ve ABC İnternet Gazetesi sahibi Merdan Yanardağ, “Terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

İlk duruşmada, yurtdışı yasağı konuldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sevgili okurlarım, insanlık tarihine mal olmuş bulunan Doğu ve Batı söylencelerinde, ölülerin mezarlarından dirilmeleri depremlerin, insanların taş kesilmeleri yanardağ patlamalarının, kentlerin suçlarından dolayı yok edilmeleri ise hem depremlerin hem de yanardağ patlamalarının ilham ettiği olaylardır.

Bu açıdan dünyadaki ve Türkiye’deki büyük Yanardağ facialarını anımsattım ki insanlık ve Türkiye bunlara karşı önlem almayı unutmasın.

Belki bir başka yazıda, Türkiye’yi perişan eden, 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi, 12 Mart 1971 Depremi, 12 Eylül 1980 Depremi, 17 Ağustos 1999 Yalova Depremi, 12 Eylül 2010 Halkoylaması Depremi, 16 Nisan 2017 Referandum Depremi gibi depremleri de önlem almak için anımsatmak iyi olur.