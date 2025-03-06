'Gizli hedef' 400 sandalye!

06 Mart 2025 Perşembe

İktidarın bir Anayasa değişikliğini halkoylamasına sunması için 360, değişikliği TBMM’de yapabilmesi için 400 oya gereksinmesi var.

AKP-MHP-HÜDA-PAR ve desteklerinin toplam oyu 272+47+4+1=324 ediyor. Yani bir Anayasa değişikliğini halkoylamasına sunacak sayının bile altında.

Ama iktidar, bu “SÜREÇ” açılımı ile Kürt Siyasetini ikna edip DEM Parti ve DBP’nin 57+2=59 sandalyesini de alırsa 381 oya erişiyor.

Böylece bir Anayasa değişikliğini halkoylamasına götürme hakkını elde ediyor.

Ayrıca, doğrudan Anayasa değişikliği yapabileceği 400 sandalyeye erişmesi için de sadece 19 oya gereksinmesi kalıyor.

CHP’nin TBMM’ye kendi listesinden soktuğu Gelecek ve DEVA Partili milletvekillerinin SP ile oluşturdukları YENİ YOL PARTİSİ’nin 24 milletvekili bu eksikliği rahatlıkla dolduruyor.

Sanıyorum Erdoğan/AKP iktidarının, bitmiş görünen ömrünü uzatmak için bel bağladığı Anayasa değişikliği, böyle bir 400 sandalye hedefini gündeme getiriyor.

Aşağıda, TBMM’nin resmi sitesindeki sandalye dağılımını alıntıladım ki bu hesabı herkes görebilsin.

***

Sevgili okurlarım, ben yazılarımı çok zor ve çok uzun zamanda yazıyorum.

Bugünkü “Hedef 400 Sandalye” yazımı da geçen hafta sonunda planlamıştım ama önce, Emperyalizm ile İktidar arasındaki “Buluşma Noktası”nı yayımlamak istedim.

Bu arada genç muhabir arkadaşım Sarp Sağkal’ın, 400 sandalye üzerine derlediği bir haberi, gazeteniz Cumhuriyet, Salı günü, doğru bir kararla, manşete taşıdı.

Kendisiyle övünerek ve yazıişlerini de bu haberi manşete taşıdığı için tebrik ederek, Sarp Sağkal’ın Salı günkü haberini (kısaltarak) aşağıda alıntılıyorum.

***

İktidarın referandumsuz anayasa değişikliği için ihtiyaç duyduğu 400 milletvekili sayısına ulaşmak için yaşanabilecek olası senaryolar tartışılmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ü araması da “DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında bir yakınlaşma olur mu” sorusunu gündeme getiriyor.

İktidarın sandığa gerek kalmadan “Meclis’te 400 milletvekiline ulaşarak bir anayasa değişikliği aradığı” iddia ediliyor.

Bu kapsamda iktidarın ya Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nden oluşan Yeni Yol Grubu’ndan ya İYİ Parti’den ya da CHP’den destek bulması gerekiyor.

Ancak tüm bu partilerin liderlerinden desteğin aksi yönünde açıklamalar geliyor.

İktidarın 400 milletvekilini bulma ihtimalini zor gördüklerini söyleyen CHP kurmayları, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu’ndaki partilere yaptıkları ziyaretleri anımsatarak “Onlar da şu anki baskıcı rejime karşı muhalefetin birlikteliğine vurgu yapıyor. Bu nedenle böyle bir senaryonun içinde olmayacaklardır” diyor.

***

“Şahsım Devleti Rejimi”ni sürekli kılacak bir Anayasa değişikliği, bırakın topluma “Barış getirmeyi”, ülkenin hiçbir sorununu çözemez; tam tersine mevcut bütün sorunları daha da yaygınlaştırır, derinleştirir ve müzminleştirir.

Dolayısıyla, Anayasa değişikliği konusunda, Erdoğan/AKP iktidarına destek verenleri, Demokrasi Tarihi asla affetmeyecektir!