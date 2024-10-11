Kanlı 5 ay (1) Baykal yeniden devrede!

11 Ekim 2024 Cuma

Sevgili okurlarım, dün IŞİD tarafından yapılan Ankara Gar Katliamının dokuzuncu yıldönümüydü.

103 “Barış ve Demokrasi” şehidi gözyaşlarıyla anıldı.

Aslında bu terör katliamı, münferit bir olay değildi:

7 Haziran seçimlerinde yüzde 40’a düşerek iktidarı kaybeden Erdoğan/AKP yönetiminin, seçimleri yenileyerek iktidarı tekrar kazanmak için aldığı bir dizi siyasal önlemin yarattığı terör-güvenlik ikileminin ürettiği iklimin bir sonucuydu!

Bu beş aylık dönem sonunda Erdoğan/AKP yönetimi, MHP ile işbirliği yaparak oylarını kendi içinde yaklaşık yüzde 25, genelde yaklaşık 10 puan artırarak yeniden iktidar oldu ve Türkiye’yi bugünlerdeki karanlığa taşıdı.

Ben dahil pek çok kişi, bu beş aylık dönemde iktidarın yanlış iç ve dış politikalarından veya güvenlik zafiyetlerinden kaynaklanan Radikal Siyasal İslamcı, Köktendinci terör olaylarına odaklandık.

Oysa bu beş aylık dönemde neler olduğunu, bizim Zülâl Kalkandelen’le birlikte yazdığımız “DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI” kitabının üçüncü cildine dikkatle bakarak irdelediğimde bir başka siyasal gerçekle daha karşılaştım:

Bu dönemde, sadece IŞİD terörü değil, PKK terörü de yaygınlaşmış ve aynı zamanda Türkiye’nin pek çok yerinde özerk Kürt yönetimleri ilan edilmişti.

Şimdi o döneme ilişkin bazı olayları bizim kitaptan ayıklayarak özetledim ki gittikçe zayıflayan iktidarın bugünlerde yeniden ilan ettiği “Yeni Yumuşama” veya “Yeni Açılım” oyununun geçmişte nelere mal olduğunu görelim.

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7 Haziran: Genel seçimler yapıldı. HDP barajı aştı, 13 yıldır iktidarda olan AKP, ilk kez tek başına iktidar için gereken çoğunluğu yakalayamadı. (AKP yüzde 40.66-258 milletvekili, CHP yüzde 25.13-132 milletvekili, MHP yüzde 16.45-80 milletvekili, HDP yüzde 12.96-80 milletvekili, Saadet Partisi yüzde 2.6)

10 Haziran: Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan ile iki saat görüştü. Kamuoyunda Baykal’a Meclis Başkanlığı önerildiği haberi yayıldı.

14 Haziran: Suriye’nin Tel Abyad kentinden kaçan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına gelerek beklemeye başladı. İki haftada bu noktadan Türkiye’ye sığınanların sayısının 18 bini bulduğu açıklanırken sadece 14 Haziran’da kaydı yapılarak sınırdan alınanların sayısı ise 5 bin 291 olarak açıklandı.

19 Haziran: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Birlikte hükümet kuralım, Başbakan sen ol” önerisini reddetti.

1 Temmuz: TBMM Başkanlığı seçiminde CHP’li Deniz Baykal ile AKP’den İsmet Yılmaz, son tura kaldı. MHP çekimser kaldı, Yılmaz seçildi.

13 Temmuz: Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 16 yıl sonra ilk defa koalisyon görüşmesi başlattı. CHP ile, “istikşafi” (keşfedici) denen ve oyalamaya dönük olan görüşmeler 32 gün sürdü ancak koalisyon hükümeti kurulamadı.

20 Temmuz: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir kültür merkezinde çeşitli illerden Kobani’ye destek için giden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi gençlerin basın açıklaması yaptığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. 32 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Adıyaman’da PKK’liler ile askerler arasındaki çatışmada bir asker şehit oldu. KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık halkı silahlanmaya ve tünel ve siper hazırlamaya çağırdı.

22 Temmuz: Ceylanpınar’da 2 polis evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polislerin öldürülmesini HPG yaptığı bir açıklamayla üstlendi, eylemin Suruç saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

23 Temmuz: Astsubay Mehmet Yalçın Nane, Kilis’in Elbeyli İlçesi’nde devriye görevi yaptığı sırada terör örgütü IŞİD militanlarının silahlı saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.

DEVAM EDECEK!