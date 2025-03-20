Sivil darbe ve akla ziyan 5 çelişki

20 Mart 2025 Perşembe

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun, içlerinde belediye başkanları, politikacılar, bürokratlar ve bir de ünlü gazetecinin bulunduğu yüz kadar kişiyle birlikte gözaltına alınmasını “19 Mart Darbesi” olarak niteledi.

Bu gözaltıdan önce, İmamoğlu’nun yaklaşık 35 yıl önce o zamanki usullere uygun bir yatay geçiyle aldığı üniversite diploması da iptal edilmişti!

Peki, bu darbeyle ilgili olan çelişkiler nelerdir?

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1) Birinci çelişki, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan bütün bu engellemelerin, onun seçmen nezdindeki itibarını artırmakta, seçim şansını yükseltmekte oluşudur.

Bu açıdan İktidar göz göre göre siyaseten kendi seçim şansını azaltan büyük bir yanlış yapmaktadır.

2) İkinci çelişki, İktidarın “Yeni Süreç” bağlamında doğrudan PKK lideri Öcalan ile görüşmeye başlamış olmasına rağmen, muhalefeti PKK ile ilişkili diye suçlaması ve belediye başkanlarını gözaltına almasıdır.

İktidar, doğrudan PKK terör örgütü lideri ile temastayken CHP’yi, “Kent uzlaşısı” adı altında meşru bir örgüt olan DEM Parti ile işbirliği yaptığını öne sürerek PKK ile ilişkilendirip teröristlikle suçlayabilir mi?

Buna kimse inanır mı?

Kamuoyu ve yargı mekanizması, bunu suç olarak kabul eder mi?

3) Üçüncü çelişki, Cumhurbaşkanı’nın kendi diploması hakkında çok ciddi iddialar varken İmamoğlu’nun zamanın usullerine uygun diploması üzerinden haksız ve hukuksuz görünümlü bir saldırı yapılmasıdır.

Bu haksız saldırı, dikkatleri Cumhurbaşkanı’nın tartışmalı diploması üzerine çekeceği için hem siyaseten hem de hukuken stratejik ve taktik bir yanlış değil midir?

4) Dördüncü çelişki, ülkede büyük bir kaynak yetersizliği, yüksek bir enflasyon ve geçim sıkıntısı yaşanırken, yurtiçinden ve dışından ekonomik ve mali destek aranırken, belediye başkanlarının görevden alınarak bu aranan desteğin ön koşulu olan Hukuk Devleti güvencelerinin zedelenmesidir.

Hukuk Devleti ve bağımsız yargı güvencelerinin zedelenmeleri, iç ve dış kaynakların gelmesini engelleyeceği için ekonomik ve mali sorunları daha da derinleştirmez ve yoğunlaştırmaz mı? (Nitekim, döviz ve borsa göstergeleri hemen çıldırmış, denge zar zor sağlanabilmiştir.)

5) Beşinci çelişki, bölgede yaratılan istikrarsızlık ve bunun sonucu olarak dökülen kanlar, yerlerinden yurtlarından edilen sığınmacılar, artık Türkiye’yi de tehdit etmeye başlamışken ülkedeki istikrarı bozmaktır.

Böyle bir ortamda meşru muhalefeti baskılamak, dışlamak ve düşmanlaştırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” yapısını zedelemek, bir Milli Güvenlik sorunu yaratmaz mı?

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Bu çelişkileri ne kişisel bir mantık ne de bir devlet mantığı kaldırabilir:

Görünen manzara odur ki “Şahsım Devleti Rejimi” bütün tutarlılığını, mantığını, hukukunu, meşruiyetini ve güvenilirliğini yitirmiştir!