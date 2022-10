Yalan dünyada devrimcilik ve iktidar için tehlike

14 Ekim 2022 Cuma

1) YALAN DÜNYADA DEVRİMCİLİK

“Şahsım Devleti”nin Meclis’ten “kanırta kanırta” geçirmekte olduğu...

Medyamızın yanlışlıkla (ama iktidarın doğru niyetini açıklayarak) “Sosyal Medyada Dezenformasyon Yasası” dediği yasa:

İktidarın hoşuna gitmeyen gerçekleri haberleştirenleri ve bunu destekleyenleri cezalandırıyor.

Bununla da yetinmiyor, iktidarın yalanlarına karşı çıkanları da hapse atıyor.

Özetle bu yasayla, iktidarın söylediği yalanlar, ilan ettiği yalan istatistikler, sayılar, oranlar, gerçek kabul edilecek...

Bu yalanlar, yani iktidarın dezenformasyonu yalanlanamayacak, gerçekler açıklanamayacak...

Üstelik doğru ve gerçek haberler yasaklanacak, doğru ve gerçek haberleri verenler ve hatta bunları beğenenler hapsedilecek.

***

Sevgili okurlarım bu yasa, mesleğini dürüstlükle yapan bütün gazetecileri, radyocuları, televizyoncuları, hapis tehdidine rağmen gerçek ve doğru haber veren DEVRİMCİLER haline getiriyor.

Bununla da kalmıyor, bütün namuslu, dürüst, yalan söylemeyen, yalanlara karşı çıkan normal vatandaşları da DEVRİMCİ yapıyor.

Çünkü George Orwell’in dediği gibi:

“Bir yalan ve hile devrinde gerçeği söylemek DEVRİMCİ bir davranıştır!”

İngilizcesi de şöyle:

“In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.”

“Şahsım Devleti” rejimi artık insanların düşüncelerini de biçimlendirmeye soyunmuştur:

“Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı” adıyla yeni bir “Sosyal Medya Polisi” de kurulmuştur.

Devletin ya da liderin belirlediği haberlerin, yorumların dışına çıkanlar...

CB İletişim Bşk., RTÜK, BİK, BTK ve CİMER gibi kurumlarla, yalaka medya mensupları ve binlerce trol tarafından, ayrıca bunlara ek olarak uzman polislerce de izlenip yakalanacak...

Yakalananlar, denetim altındaki yargı tarafından cezalandırılarak ya itirafçı ve dönek yapılacak ya da parmaklıklar arkasında unutulacak...

Devlet düzeninin, kısacası liderin egemenliği ve düşünceleri “kafakarıştırologlar” (İkinci Cumhuriyetçiler, Yetmez ama Evet’çiler) aracılığıyla sağlanacaktır.

“Şahsım Devleti” düzenine ilişkin sloganlar şunlardır:

SAVAŞ BARIŞTIR.

ÖZGÜRLÜK KÖLELİKTİR.

CEHALET KUVVETTİR.

DİN BİLİMDİR.

Tabii bu sloganların tersi de doğrudur:

BARIŞ ASLINDA SAVAŞTIR.

KÖLELİK GERÇEK ÖZGÜRLÜKTÜR.

KUVVET CEHALETTEN DOĞAR.

BİLİM DİNDİR.

Bu sloganların günümüze yansıyan oksimoron kavramları da şunlardır; herkes bu kavramlarla düşünecek, konuşacak ve yazacaktır:

LİBERAL SOLCULUK.

STATÜKOCU KEMALİZM.

DEVRİMCİ MUHAFAZAKÂRLIK.

SİVİL TOPLUM KURULUŞU TARİKAT.

2) VE İKTİDAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!

İktidar farkında değil ama Meclis’ten geçirdiği bu yasa aslında kendisi için çok büyük bir tehlike oluşturuyor:

Çünkü hem klasik medyada hem de sosyal medyada en sert dezenformasyonu kendisi yapıyor:

Sağlık Bakanlığı pandemi istatistiklerini saptırıyor...

TÜİK enflasyon sayılarını ve oranlarını gerçeğe aykırı olarak yayımlıyor...

Adalet Bakanlığı bazı istatistikleri yayımlamaktan vazgeçiyor.

İktidar hatta bizzat lider, kendilerinden önce yapılmış işleri kendileri yapmış gibi anlatıyor.

Yani iktidarın değişmesine bile gerek yok:

Yargı üzerindeki bugünkü iktidar denetimi bir an gevşerse veya iddia vicdanlı ve yasalara uyan bir savcı ve/veya yargıca rastlarsa, bugünkü bütün dezenformasyon yapan iktidar sorumluları içeri girer.

***

DİKKAT:

Bu yasa bütün dürüst, namuslu insanları ve gazetecileri DEVRİMCİ...

İktidar adına gerçekleri saptıran bütün bürokratları SANIK...

Yapıyor!