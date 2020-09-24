Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim kazanır?

24 Eylül 2020 Perşembe

Sevimsiz olmayı göze almayan birinin elinde kalem olması boşunadır. Herkese boncuk dağıtarak fikir oluşmaz. Nâzım Hikmet “Putları” yıkarken, sonunda beni severler mi, sevmezler mi, diye düşünmemişti. Bugün ona tuzak kuranlar unutuldu, anımsananlar da iyi anılmıyor. Sıcak gündem sorunlarına kendini çok kaptıran biri ayrıca yolunu yitirir. Bizim çağımız, bizim memleketimizde daha ağır yaşanıyor. Her birimiz sınav veriyoruz, susarken de söylerken de!

Dış siyasette utanç verecek kadar lakayt halimiz ne denli umutsuz kılıyorsa her birimizi, muhalif liderin kıraathane açıklamaları da bundan farksız. Biri büyük, diğeri küçük konu değil mi? Değil! Her biri ideolojik düzeyi ortaya koyuyor. “Mavi Vatan” diye uydurulan kavram bir türlü sorgulanamıyor örneğin. Kim, neden şimdi önümüze koydu bunu diye? Mesele askeriymiş gibi sunularak özü saptırılıyor. Ekrandan konuşanlar en haklı olduğumuz konuda bile zırvalamayı başarıyor.

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Bir kez susmaya alışınca kişi, boyun eğmeye devam eder; kimi kendine salt Fethullah hedefini seçmiş, oradan itiraz yükselterek diğer olan bitene kayıtsız kalıyor, bunu da yutalım istiyor. Yahu bu Fethullah denen adamın ardında kimler vardı, desenize hadi! Evren, Özal’dan alın, bu tarafa dek gelin. Nihayetinde zirveyi AKP ile yaptılar. Sanki cemaat, tarikat bataklığı kendiliğinden olmuş gibi sunuluyor. Dedim ya, mesele ideolojiktir. Bir kez laiklikten vazgeçtin mi, oradan sonrası bataklıktır.

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Geçen gün Rıdvan Dilmen öyle zehir zemberek sözler etti ki ayak topunun nelere kadir olduğunu bir kez daha gördük. Eğer bunun üstü örtülürse şaşmayın. İşin içinde iktidar, para, şöhret, küresel ilişkiler, mafya var. Tarikatlar, cemaatler her yanda yuvalanmış. Hele de basın ayağı vıcık vıcık, ekrandan kabadayılık edenler sus pus, niye? Ben “3 Temmuz şike meselesi değildir, siyasal davadır dediğimde” gözü takımdaşlıkla kör olanlar saldırıyordu. Şimdi ne diyecekler bakalım.

Başakşehir diye bir semt yoktu, önce onu yarattılar, ardından futbol takımı yaptılar, tek bir seveni olmayan bu ucube organizasyonu şampiyon ettiler, niye? Basbayağı ideolojiktir olanlar. Eski Cumhuriyet dedikleri dönemin iyi ya da kötü kulüpleri vardı, bunlar tasfiye olmadan nasıl kurulacaktı neoOsmanlı? Eğer Gökçek gözden düşmese, onun Osmanlıspor’unu da görürdünüz sahnede. Hep söyledim; Başakşehir’e karşı kim oynarsa onu tutarım diye. Adamlar şampiyon olunca kimler sevindiyse, ülkeyi bu hale getirenler onlardır.

Futbol, hiçbir dönem futbol olmaktan bu kadar uzak olmamıştır. Biri çıkıp anlatsa ya milli takım kamplarında kimler FETÖ imamı olarak namaz kıldırmış mesela? Alevi gençler neden kadroya alınmamış, alınsa da ayrımcılık yapılmış onlara? Açıklasa ya Şenol Güneş, Fatih Terim, Ersun Yanal, Ünal Karaman... Alevi çocuğu Rıza Çalımbay, anasının cenazesini cemevinden neden kaldıramadı acaba? Diyarbakırspor’a yapılan ırkçılığa ne diyeceğiz?

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Yanmaz kefen satan adamı filozof olarak her gün burnumuza sokanlar bugünler geçtiğinde elbet hesap verirler. O adam ki doğrudan on binlerin silahlandığını söylüyor, kıyamet kopmuyor. Devlet bunca silahlı adamın kim olduğunu, nerede bulunduğunu bilmez mi? Bilir elbette! Rıdvan “savcılar çağırsın” diyor, Cüppeli aynı, e ne bekliyorsunuz? Şu memleketin haline bakın hekimler terörist, yobazlar makbul vatandaş!

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Hafta sonu Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim kazanır derseniz?

İpucu vereyim, kumarhanelerde her koşulda masa kazanır!