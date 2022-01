2022 yılına kimlerle girdik?..

10 Ocak 2022 Pazartesi

Z Kuşağı ile girdik.

Z kuşağı, 1997 yılından sonra doğanlar.

O yıl doğanlar bu yıl 25 yaşında.

2010 yılından sonra doğanlara “Alfa Kuşağı” deniyor.

Bu kuşaklar ekranla doğuyorlar. Milenyum kuşakları.

Görsel algıları daha yüksek.

Kendi kurallarını koymayı istiyorlar.

Disiplini baskı olarak algılıyorlar.

Kendi istekleri öncelikli.

Sorun çözme yöntemleri pragmatik.

Var olan koşullarda en iyisini bulmayı yeğliyorlar.

İdeolojik bağlantılar yerine güncel pratiklere yöneliyorlar.

Özgürlüklerine düşkünler.

Kendilerine değer verildiğini görmek istiyorlar.

Muhafazakâr sınırlamalara uzaklar.

Siyasal yönelimleri esnek.

Sayıları on milyondan fazla olan bir genç kitleden söz ediyoruz.

Bugünden anlamaya çalışsak çok iyi olacak.

Geleceğimizi onların ufku belirleyecek.

2022 YILINDA DA ERDOĞAN PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

Bu yıla da onunla girdik.

“O”, cumhurbaşkanından çok “Halife - Sultan” olmayı yeğliyor.

Ülkenin “seçilmiş Başkanı” değil, “Allah’ın gönderdiği Sahibi” gibi davranıyor.

Seçimle iktidarı kaybetmeyi, “ülkeyi düşmana teslim etmek” yerine koyuyor.

Kesinlikle demokrat değil.

Muhalefeti “sokakta kovalamak”la tehdit ediyor.

Topluma “Biz size âşığız” diye sesleniyor.

“Astığı astık, kestiği kestik” davranış modelini kendi hakkı görüyor.

İktidarına yönelik her eleştiri, her karşı çıkış, her söz, her hareket “ona yönelik bir tehdit” sayılıyor.

Ülke bu anlayışta, bu davranışta bir iktidar ile yeni bir seçime hazırlanıyor.

Toplum kendi geleceğine sahip çıkmanın hangi bedelleri ödeyerek olabileceğini sormaya devam ediyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DİRENİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Güncel olayların değişkenliğine karşı Boğaziçi Üniversitesi, kayyum yönetimine direnişini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı tarafından atanan “kayyum Rektör”, üniversitenin öğrencileri tarafından da öğretim üyeleri tarafından da protesto edildi.

Bu direnişi gösteren tek üniversite olarak Boğaziçi Üniversitesi bilim tarihine geçme hakkı kazandı.

İktidarın baskısı her alanda inatla uygulanırken direniş de azimle sürdürüldü.

Tarihte üniversitelerin krallara, imparatorlara karşı direnişleri görülmüştür ama çağımızda böyle bir direniş, “Özgürlükler adına”, “Demokrasi adına”, “Bilimsel özgürlük” adına tarihe geçecek bir örnek oluşturuyor.

Şu günlerde manşetlerde yer verilmese de bu üniversitenin örnek direnişi 2022 yılına da anlam katmaktadır.

ŞERİATA DOĞRU ADIM ADIM

Türkiye -şimdilik- biçimsel demokrasi kuralları içinde görünse de iktidar şeriat yolunda adım adım yürüyor.

Tarikatlar ve Cemaatler iktidar içinde artık daha etkili.

Ayasofya bu baskılarla müze olmaktan çıkarılıp ibadete açıldı.

Açılışta Diyanet İşleri Başkanı, fetih anlamında kılıçla hutbe okudu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yapılanları biz yapmıyoruz, Allah yaptırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, faizden söz ederken “Nas ne diyorsa onu yaparız” diye dinsel hükmü işaret etti.

Dinci iktidar yaptığı her şeyi “dinle ilişkilendirip” her türlü eleştiriyi “dine hakaret” sayıp susturma yoluna gidiyor.

Yeni yılın ilk günlerinde Diyanet İşleri Başkanı, 4-7 yaş arasındaki çocuklara “Kuran kursu” uygulamasını yapacak yuvayı açtı. Bu uygulamayı eleştiren CHP Sözcüsü Özgür Özel, hemen “din uygulamalarına karşı çıkıyorlar” diye tehdit edildi.

Oysa, pedagoji bilimi bu uygulamanın yanlış olduğunu kanıtlarla ortaya koyuyor.

Ama işte, konu “dinle ilişkili kılınınca”, “Siz dinsiz misiniz?” tehdidi hazır.

Şeriata doğru adım adım yol alınıyor.

Tarikat ve cemaatlere kimse dokunamıyor.

Ey Atatürk, büyük Atatürk, olmadığın öyle belli ki.

TOPLUMSAL ÖFKE BÜYÜYOR

Kimsenin sokağa çıkmadığına bakmayın.

Her şeye zam, inanılması güç bir toplumsal öfke yarattı.

Elektrik, doğalgaz, benzin, mazot zamları, köprü zamları, yiyecek maddelerinin ulaşılmaz zamları, kiralar, vergiler “bir kazan içinde basıncı artan gaz örneği” yaygın ve sessiz bir öfke yarattı.

İktidar bunun farkında olsa da boşalan Devlet Hazinesi ile çözüm bulamıyor.

Maaşlara yapılan her artış zamların gerisinde.

İşçiler, memurlar, emekliler zam yağmuru altında ezilenler.

İktidar yandaşları sessizce telaşlarını gizlemeye çalışıyor.

2022 yılı, beklenmedik olayların gelişeceği bir fırtına öncesi gibi.

Göreceğiz...