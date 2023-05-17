Evin İlyasoğlu
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Leyla Gencer’i anma günleri

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Bugünlerde sanat dünyamız Leyla Gencer’i 15. ölüm yılında anıyor. Konserler, paneller, konuşmalar yapılıyor. İlk anma, tam onun ölüm tarihine rastgelen 10 Mayıs akşamı Borusan Müzik Evi’nde yapıldı. Ben de bu panelistlerden birisiydim. Onun sanatsal kişiliği kadar sıradan insan olarak bıraktığı anılar da anlatıldı. Ahmet Erenli yönetimindeki panelde moderatör Serhan Bali, İtalya’dan gelen konuklar Franca Cella, Danielle Borniquez ve bizler onun Türkiye’deki kitabını yazan Zeynep Oral ile ben bu anlamlı buluşmayı paylaştık. 25 Mayıs’ta, ZORLU’daki Carlo Tenan yönetimindeki BİFO konseri de onun anısına adanmış: Rossini’nin Stabat Mater’i çalınacak.

İBB’YE ÖNERİYORUZ: LEYLA GENCER KİTAPLIĞI

Konuşmamın sonunda ben bir öneride bulundum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un dört bir yanına kütüphaneler açıyor. Bunlardan birisine Leyla Gencer Kitaplığı adını vermeyi önerdim. La Scala’nın kütüphanesine de Leyla Gencer adı verilmişti. Biz bu kütüphanede etkinlikler de yapalım. Okurlarla yazarlar buluşsun. Bu buluşmaları önceden duyurup o çevreye opera sanatını anlatalım. Genç operacılarımız söyleşi yapsınlar. Konservatuvarlarla da işbirliği yapılsın. Bu merkezler arasında Görme Engelliler Kütüphanesi de var. Onlar için işitsellik ne kadar önemlidir! Örneğin Leyla Gencer Kitaplığı’nda da bir “sesli kütüphane” oluşabilir. Leyla Hanım’ın kayıtları dinletilir. Umarım bu önerimi büyükşehir belediyesi yöneticileri ciddiye alırlar.

İDSO’NUN SOLİSTİ ALİCAN SÜNER

Önceki hafta İtalyan şef Alessandro Cedrone’nin yönettiği İDSO’nun solisti kemancı Alican Süner’di. 1992 Mersin doğumlu sanatçı ilk İstanbul konserlerinden birisini Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de vermiş, sonra aynı mekânda çeşitli oda müziği dinletileri yapmıştı. Keman derslerine Mersin Konservatuvarı’nda Lili Tchumburidze ile başladı. Halen Berlin Sanat Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nora Chastain ile yüksek lisans solistlik eğitimini sürdürüyor. Oda müzisyeni olarak Pierre Amoyal ve Ana Chumachenco’nun ustalık sınıflarına katıldı. İki yıl kadar Pekinellerin Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler projesinde yer aldı. Ayrıca Berlin Filarmoni Orkestrası Karajan Akademisi’nin  1. başkemancısı Bendix-Balgley ile çalıştı ve sonunda Komische Oper Berlin’in 1. başkemancısı oldu. Muzikkolegium Wintertur, Statsorchestra Stuttgart, Suisse Romande orkestrası gibi toplulukların başkemancılığını yaptı. 2021’den bu yana Paavo Jarvi yönetimindeki Zürih Tonhalle Orkestrası’nın 1. keman grubuna girmiş ve 2. başkemancılığına  seçilmişti. Alican, Postacchini Yarışması’nda İtalyan Cumhurbaşkanlığı Madalyası’nı almış, 2018 Enescu yarışmasında iPalpiti Özel Ödülü’ne, 2021’de Aydın Gün Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştu. Bu yıl İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. Geçen hafta İDSO eşliğinde çaldığı Brahms’ın keman konçertosuna duyarlı, kamçılayıcı ve Brahms ruhunu incelikle yansıtan bir yorum getirdi. Programın sonraki yapıtları izlenimci bestecilerden seçilmişti: Orkestra, Ravel’in “Kaz Ana Süiti”ni ve Korsakov’un “İspanyol Kapriçyosu”nu seslendirdi. Başkemancı Özgecan Günöz’ün soloları çok incelikliydi.

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