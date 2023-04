Birileri bu fiyatlara dur desin

26 Nisan 2023 Çarşamba

Birileri artık restoran ve cafelerde oluşan yüksek fiyatlara dur demeli.

Geçtiğimiz haftasonunu Roma’da geçirdim.

Restoran ve cafe fiyatlarını İstanbul ile karşılaştırınca dehşete düştüm. İstanbul’da menülerde yazan fiyatları görünce sanki İtalyanlar Euro kazanmıyor da Türkler Euro kazanıyordu.

Üç gün boyunca Roma’da gittiğim restoran ve cafelerde ödediğim fişlerin hepsini aldım.

Roma’da gittiğim lüks restoran ve cafelerin fiyatlarının İstanbul’daki sıradan yerlerle aynı olması hiç mantıklı değil.

Roma’da bir kruvasan ve bir kahveye ödediğim paranın Nişantaşı’nda bir kafede ödediğim paradan daha düşük olması beni oldukça şaşırttı.

Güzel İstanbulumda bir kruvasan’a 75 TL bir kahveye 70 TL vermek hangi maliyetle hesaplanıyordu. Roma’da kruvasan’ı 2 Euro’ya, kahveyi 2 Euro’ya içerken neden İstanbul’da 2 katı fiyat ödemek zorunda kalıyordum.

İstanbul’da oluşan bu fiyatlar artık semtine göre bile değişiklik göstermiyordu. Nişantaşı’nda, Bebek’teki fiyatlarla Zekeriyaköy’deki fiyatlar da neden aynıydı?

Esnaf fiyat artışını gösterirken doları bahane ediyordu. Fakat dolar artmadığı halde neden fiyatlarını neredeyse her hafta revize etmek ihtiyacı duyuyordu?

Artık fiyatlar anlamsız bir hal aldı. Bu fiyatlar orta direğe zaten yabancıydı artık zengin kesimi de rahatsız etmeye başladı.

Roma’da yediğim bir margherita pizzaya 9 Euro (200 TL) verirken İstanbul’da 300 TL vermek akla mantığa aykırı geliyor. Makarnanın bile İstanbul’da Roma’dan pahalı olmasını nasıl açıklayabiliriz.

Balıkçıda kilosu 800 TL’ye satılan kalkan balığının Sarıyer’de kalkanıyla meşhur bir restaurantta 5 katı fiyatla kilosu 4 bin TL’ye satılması sizce normal mi?

3 kişilik bir ailenin bu restoranda 3 kilo kalkan balığı için 12 bin ve hesap olarak 15 bin TL ödemesi sizi de şaşırtmıyor mu?

Bu hesapla İstanbul’da kişi başı 250 Euro bir balıkçıda hesap gelmesi sadece beni mi şaşırtıyor?

Yurtdışında hangi şehirde bu fiyatlar var! Dünyanın neresine giderseniz gidin lüks bir restoranda ödeyeceğiniz hesap kişi başı 100 Euro’yu geçmez. Mantıklısı da budur.

İstanbul’un bir başka sorunu da otopark ve vale ücretleri. Otel ve restoranlarda arabanızı bıraktığınızda alınan vale ücretleri astronomik boyutta. 200 TL’den başlıyor.

Otoparkların saati olmuş 100 TL. Roma’da bile saati 2 Euro (80 TL). Yenikapı’daki İspark ücretinin Roma’nın merkezinden daha pahalı olmasını nasıl açıklayacağız?

Vale ücreti konusunda akla ziyan fiyat uygulayan bir yerin ücretini yazmadan geçemeyeceğim. Beşiktaş’ta bulunan Shangri-La Bosphorus Oteli’nin vale ücreti 475 TL. Bu fiyatlara razı mı geleceğiz? Avrupa’yla bu fiyatlarla mı rekabet edeceğiz?

İtalya-Türkiye ile asgari ücreti bile karşılaştırdığımızda İtalya’da asgari ücret 1.300 Euro Türkiye’de 8.506 TL (375 Euro). 3.5 katı.

Arada bu kadar uçurum varken ülkemizde oluşan bu fiyatlara birilerinin dur demesinin zamanı geldi.

Bu konuda birileri dur demesi gerek derken hükümeti kastetmiyorum. Direkt restoran ve cafe işletmelerinin sahiplerine sesleniyorum.

Bu fiyatlarla ancak gelen Arap turistlerden kazanırsınız, yerli müşterilerin ayağını çoktan kestiniz. Arap turistler de azalınca bu fiyatlarla yerli müşteriye hizmet vermeniz çok zor. Uzun vadede yerli müşteriye muhtaç olduğunuzu da sakın unutmayın.

RUSYA KARA LİSTEDE

Roma’da en çok ilgimi çeken konulardan bir diğeri de lüks mağazaların Rusya’ya yaptırımı oldu.

Roma’da alışveriş yaptığınız lüks markalar aldığınız ürünün ücretini almakla kalmayıp size bir kâğıt imzalatıp yaptırım da uyguluyorlar.

Aldığınız ürünü size bir şartla veriyorlar. Ücretini ödediğiniz ürünü Rusya'da kullanılmak üzere Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kurum veya kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak satmak, tedarik etmek, devretmek veya ihraç etmek yasak.

Rakam da belirtmişler. 300 Euro’nun üzerinde aldığınız mallar için geçerli.

Bu tutarın üzerindeki ürünleri alabilmek için hazırlanan belgenin altına sorumluluğunuz altında taahhüt ettiğinizi beyan edip imzanızı atmanız gerekiyor.

Dolce & Gabbana Beyannamesi

Ben, aşağıda imzası bulunan … ... tarihinde ... ...'de ikamet eden ... aşağıdakilerden haberdar olarak:

a) Yönetmelik UE n. 15 Mart 2022 tarihli 428/2022 sayılı Yönetmelik ile birim değeri 300 Euro'yu aşan lüks malları Rusya'da kullanılmak üzere Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kurum veya kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak satmak, tedarik etmek, devretmek veya ihraç etmek;

b) Yukarıdaki yasağın ihlali nedeniyle öngörülen ilgili idari ve cezai yaptırımlar; bu butikten satın alınan ürünleri Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kurum veya kuruluşa veya bunların Rusya'da kullanılması için doğrudan veya dolaylı olarak satmayacağımı, tedarik etmeyeceğimi, devretmeyeceğimi veya ihraç etmeyeceğimi sorumluluğum altında taahhüt ettiğimi beyan ederim.

Bu beyan, ... 2023 tarihinde ...'deki Dolce & Gabbana butiğinde birim değeri 300 Euro'yu aşan tüm satın alımlara istinaden düzenlenmiştir.

Aşağıda imzası bulunan ben, bu beyandaki bilgi ve verilerin (ilgili olanlar dahil) Dolce & Gabbana tarafından kullanımda olan yerel gizlilik mevzuatına uygun olarak yasal olarak ele alınabileceği ve (önceden alınan politika bildirimine göre) kullanılabileceğinin farkında olduğumu ve bilgilendirildiğimi onaylıyorum. yanı sıra (AB) 2016/679 GDPR Yönetmeliği (ikincisinin geçerli olması halinde), zorunlu bir hükümle uyumlu bir temeli vardır.

Tanık olarak …

(beyan sahibinin tam ve okunaklı imzası)

Dolce & Gabbana

Declaration

I, the undersigned … born on … in … resident in … being aware of:

a) the prohibition envisaged by Regulation UE n. 428/2022 date March 15, 2022 to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, luxury goods having a unit value exceeding EUR 300 to any natural or legal person, entity or body in Russia, on for use in Russia;

b) the related administrative and criminal sanctions envisaget for the violation of the above prohibition; declare to undertake, under my responsibility, not to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly the items purchased in this boutique to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for their use in Russia.

This declaration is issued with reference to all purchases having a unit value exceeding 300 euros per item made on … 2023 at the Dolce & Gabbana boutique in … .

I, the undersigned, herebyc confirm being informed and aware that information and data (included the ones related) in this declaration could be legally treated and used ( as per policy notice already received) by Dolce & Gabbana in compliance with local privacy legislation in use as well as Regulation (EU) 2016/679 GDPR ( should the latter be applicable) having its basis in compliance with a mandatory provision.

In witness whereof …

(full and legible signature of the declarant)