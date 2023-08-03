Özel mi? Devlet mi?

03 Ağustos 2023 Perşembe

İlköğrenimi özel, lise ve üniversiteyi devlet okulunda okumuş kızı olan bir anne olarak nasıl yanıt versem kendi soruma?

Sorunun kolay bir yanıtı olmadığına göre biraz geçmiş yıllara gideyim.

Eğitim alanında haber yapmaya başladığım ilk yıllarda, (1990 ve sonrası)

adları sürekli değişen lise giriş sınavlarında dereceye girenler, hep devlet okulları öğrencileri olurdu. Bu çocuklar da başarıya, dersaneler, özel öğretmenlerle değil, dersi sınıfta iyi dinlemeyle, düzenli çalışmayla, çok okumayla ulaştıklarını anlatırlardı.

Sonra özel okullardan, dereceye giren, her çocuğun hayalini süsleyen ''iyi'' liseleri kazanan öğrenciler çıkmaya başladı. Bu öğrencilerin bir bölümü, belki çoğu, devlet ilkokullarında okurken çok başarılı oldukları için tam burslu olarak özel okulların bünyesine katılmıştı.

Yani, ''çocuğu özel okula verelim, nasılsa iyi liselerden birini kazanır'' düşüncesi pek doğru değil.

Binaya yatırım!

Ben kızımı özel ilkokula, 'her alanda çok iyi yetişecek, Robert'i, Galatasaray'ı kazanacak' diye değil, az öğrencili sınıfta okusun, temiz tuvalete girsin, düzgün bir yemek yesin, güvende olsun diye verdim. Bu okulları kazanacak kapasitesi olan çocuk, hangi okulda olsa kazanır zaten.

Özel okulların bazıları mahalle arasında, 'zincirleşmeden', devlet okulu mantığıyla, reklamsız, tanıtımsız mütevazi biçimde eğitim vermeye devam ederken, bazıları binalara, fiziki imkanlara büyük yatırım yapıyor ama eğitim kalitesine aynı oranda önem vermiyor, öğretmene az maaş veriliyor, veliden büyük paralar alınıyor. Bu paraların karşılığı alınıyor mu

bilemiyorum. Büyük çoğunda yabancı dil bile doğru dürüst öğretilemediğine, çocuklara özel ders takviyesi aldırıldığına göre alındığı söylenemez aslında.

Her yıl yüzbinlerce TL verecek bir geliriniz yoksa özel okul zaten seçenek değil de varsa da çok iyi düşünmek lazım.

Devlet okulları imam dolu

Gelelim devlet okullarına; imamlarla dolmuş, giderek daha da dinselleşen, müzik, resim odalarının mescite çevrildiği, öğrencilerin cuma namazına götürüldüğü, umre ödüllü yarışmaların düzenlendiği devlet okullarını nasıl önereyim?

Yani ne yazık ki başlıktaki sorunun net bir yanıtı yok. Tek diyebileceğim, devlet okulu tek seçenekse mümkün olduğunca iyi araştırmak, kıyıda köşede kalmış, 'iyi' okul bulmaya çalışmak.

Özel okula ayıracak para varsa da reklamını yapmayan, büyümeyi tercih etmeyen, öğretmenlerin sürekli değişmediği, 'en iyi tanıtım öğrenci ve veli memnuniyeti' diyen mütevazi bir okul bulmak.