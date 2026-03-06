Şu çok net; Beşiktaş’ta gözle görülür bir iyileşme var. Ve bu her maç giderek artıyor. Doğrusu ben işlerin bu kadar kısa sürede toparlanabileceğini beklemiyordum. Sergen Yalçın “zaman ve sabır” istiyordu takımın başına geçtiğinde. Tıpkı Bronckhorst ve Solskjaer gibi. Tek farkla Yalçın “Eldeki futbolcularla idare edemem ancak istediğim futbolcular gelirse başarılı olabilirim” dedi. Ve yönetim ara transferde 7 oyuncu aldı ona. Bir sürü masrafa girildi ama bu yeni transferler yeteneklerinin ötesinde takımı sahiplenişleriyle de beğeni topluyor. Sonuçta Beşiktaş artık taraftarına ümit veriyor. Ve Beşiktaş uzun bir aranın ardından eski “büyük takım” kimliğine kavuşuyor.

Ama ülkenin futbol düzeninde ne yazık ki hiçbir iyileşme yok. Futbol sahada hakemlerin uyguladığı kurallar çerçevesinde oynanıyor. Yani tüm saha dışı faktörlerin ardından futbolun icra edildiği yer sahalar. Bazı hakemlerde maçın oynanan süresini artırma yolunda ufak da olsa gelişmeler var. Fakat şu gösterilen kartlarda standardın olmaması sorunu aynen devam ediyor. Ve bu da eşitsiz yarışın nedenlerinden biri. Futbolun kuralları her takıma eşit uygulanmalı. Tabii burada hakemlerin neye sarı neye kırmızı kart gösterilir konusunda da mutabakata varmaları gerek. Örneğin normal faule sarı kart gösterilebiliyor ama kırmızılık bir kart es geçilebiliyor. Ayrıca hakemi aldatan, numaradan sakatlanıp zaman kazanmaya çalışan, rakip futbolcuları kışkırtıp oyundan atılmasına yol açan profesyonellik dışı hareketlere de hakemlerin göz yummamaları gerek. Bir de bizde kışkırtanla ona cevap veren aynı kefeye konuluyor ki bu da ayrı bir dert. İşte Beşiktaş-Rize kupa maçı. Skor 4-1 ve maçın sonlarında Beşiktaşlı futbolcuya yapılan sarı ötesi sakatlamaya yönelik faul. Hakem olaya anında müdahale etmeyince ortalık karışıyor. Sonuç mu: her iki tarafa da sarı kart. İşte size adaletli bir uygulama! Bu arada Rizelilerden özellikle Halil ve Taylan’ın bu kadar agresif olmaları, Beşiktaşlı futbolcuları kışkırtmaya çalışmaları akılda soru işaretleri yaratmadı değil. Beşiktaşlı futbolcular böyle eften püften nedenlerle kart görüyor ama kartın âlâsı bazı pozisyonlarda rakipleri hiç kart görmüyorsa burada bir adaletten de söz edilemez. Ve bu düzen değişmedikçe de futbolun gelişmesi mümkün olamaz. Yani MHK Başkanı futbolun marka değerinden önce kışkırtmalara, sahtekârlığa, zaman çalmalara göz açtırmayan hakemler yetiştirmeye bakmalı.