İki farklı Beşiktaş

22 Kasım 2020 Pazar

Önce salgın vuruyor Beşiktaş’a. Özellikle savunmaya 4 oyuncu bulmakta bile zorlanıyor Sergen Hoca. Yokluklara bir de kaleci Ersin ekleniyor.

Geçen hafta faul olup olmadığı tartışılır pozisyonda kımızı gören Beşiktaş kalecisi 2 maçlık ceza alıyor çünkü. Tahkim de cezayı onayınca Siyah-Beyazlılar Başakşehir ve Fenerbahçe’ye

karşı yedek kalecisi Utku’yla oynamak zorunda. Yine de iyi başlayan taraf ev sahibi oluyor; ilerde genişleyerek çoklu basıyor Kartal. Ne var ki oyunu hızlandıracak ve fırsatları eğerlendirecek oyuncusu ortada yok. Bu durum Başakşehir için biçilmiş kaftan; oyunu sıkıştırsın, rakibi bozsun ve bir fırsatını bulduğunda da gol arasın.

Her şey değişti

ManU maçında skora bakıp herkesin övdüğü anti-futbol yani. Beşiktaş da bu oyunu bozamayınca sıkıcı bir futbol çıkıyor ortaya. Ama her şey 40’ta değişiyor. İlk dişe dokunur pozisyonu

hakem avantaja bakmayıp keserek haksızlık yapıyor. Ardından şansı dönüyor Beşiktaş’ın; sırasıyla önce Atiba’nın golü sonra Atiba’nın asistiyle bu zor maçta 2-0’ı yakalayıveriyor. 1 duran top ve 1 kontra atakla. 2. yarı bu kez Başakşehir atakta, Beşiktaş ise karşılama rolünde. Maç Beşiktaş 18’inde geçiyor adeta. Bu şekilde skor korumaya çalışmak çok riskli. Ama 1 kontra atak ve 1 penaltı ile skoru 3-0 yapan yine Beşiktaş. Ve geriye yaklaşık 20 dakika kalmış. Üstelik Başakşehir M.Topal’ın atılmasıyla 10 kişi. Buna rağmen baskı yiyen taraf Beşiktaş bu dakikalarda. Savunma arkasına atılan uzun topla skor önce 3-1 sonra uzatmalarda 3-2 oluyor. Ve Kartal 3 puanı zar zor kurtarıyor.