İki farklı maç

15 Ağustos 2022 Pazartesi

Ev sahibi Alanya sezona en hazır takımlardan biri ama kadrosunda önemli eksikleri var. Beşiktaş’ın eksikleri ise henüz transferlerin tamamlanamamış olmasından. Ve genç oyuncular Emrecan’la Berkay ilk 11 şansı buluyor. Berkay’ın savunmaya yakın oynaması Salih’i ve Gedson’u rahatlatınca Beşiktaş da hücumda rahatlatıyor. N’Koudou yine çok hızlı başlıyor; ilk dakikada önce sarı kart görüyor, 2 dakika sonra Weghorst’un asistiyle de golü buluyor. Gelen bu erken gol yeni gollerin habercisi gibi. Nitekim önce Salih, Ghezzal’ın asistini boş geçmiyor. Sonra Ghezzal, kendisinin kazandırdığı penaltıyı gole çeviriyor. Zor deplasmanda Siyah-Beyazlılar ilk yarım saati 3-0 önde geçiyor. Her şey Beşiktaş için güzel giderken Emrecan’ın 2. sarıdan kırmızı kart görmesi Beşiktaş’ı 10 kişi bırakıyor. Zaten maçın hakemi sarı kart göstermeyi çok seviyor. Emrecan topla fazla iş yapma hevesinin kurbanı oluyor. Ardından tartışılır bir pozisyonda verilen frikik Efkan’ın şutuyla gol olunca Alanya ümitleniyor. Valerien Ismael; Necip, Boyd ve Montero’yu oyuna alıyor, Ghezzal, Salih, N’Koudou’yu çıkarıyor. Amaç daha defansif bir oyun. Zaten artık Alanya o bildik paslaşmalarla top çeviriyor. Beşiktaş ise beşli savunmayla sahasında rakibi karşılıyor. Yani oyun tümüyle Beşiktaş’ın sahasında oynanıyor. Saiss önce çizgiden topu çıkarıyor ama sonra kendi kalesine gol atıyor ve fark 81’de bire iniyor. Bu kadar kalene yığılırsan bu tarz hatalar normal. Gedson da yaptığı penaltıyla hatalar zincirini tamamlıyor. Ve Candeias skoru 3-3’e getiriyor. 37 dakika mükemmel oynayan Beşiktaş, kırmızı karttan sonra geri çekilmenin bedelini 2 puan kaybederek ödüyor.