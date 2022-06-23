Limitler kimin için?

23 Haziran 2022 Perşembe

Amaç ne? Neye, kime hizmet ediyor bu limitler? Ayrıca kulüpler arası farklılıklar neden bu kadar fazla? Fark değil uçurum var adeta. Bildiğiniz gibi kulüplerin harcama limitleri açıklandı. Galatasaray 1.5 milyar TL, Fenerbahçe 1.3 milyar TL, Beşiktaş ise 960.8 milyon TL. Trabzon dışındaki kulüplerin limitleri ise ancak 160 milyonla 300 milyon arasında değişiyor.

EŞİTSİZLİK ÇARPI EŞİTSİZLİK

Bir kere hem aynı ligde eşit şartlarda mücadeleden söz edeceksiniz hem de bu limit farklarıyla eşitsizliği daha da körükleyeceksiniz. Sonra ligdeki futbol kalitesinden, ligin marka değerinden, yayın haklarının değerinden söz edeceksiniz. Dört takımın assolist ötekilerin figüran olduğu bir yarışmanın bırakın değerli olmasını, ona “lig” bile denemez. İkincisi, hem büyük kulüpler borç batağında diyorsunuz hem de onlara daha da fazla limitler sunuyorsunuz? Artık büyük kulüplerin kasıtlı olarak borç içinde bırakıldığını, böylece onların sürekli iktidarlara muhtaç olmasının istendiğini düşünmeye başladım. Kimse büyük kulüplerin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını istemiyor. Üçüncüsü, bu farklar, şişirilmiş gelirlerden, özellikle sponsorluk gelirlerinden oluşuyor. Eğer sermaye artırımlarına, sponsorluklara, isim hakkı gelirlerine, dolayısıyla transfer harcamalarına bir üst tavan getirilmezse eşitsizlik daha da artacak, yarışmanın, yani spor kavramının özü ortadan kalkacak.

SINIR VAR TEŞVİK YOK

Zaten futbol dünyasında sadece sınır ve ceza var. Teşvik diye bir şey yok. “Altyapılara yüklenin oyuncu yetiştirin” diyorsunuz ama altyapılara harcanacak paraları kısıyorsunuz. Bu şekilde altyapıdan daha fazla oyuncu oynatanları ödüllendirmek yerine cezalandırıyorsunuz. Beşiktaş geçen sezon altyapıdan 3-4 ismi sürekli oynattı. Altyapıların gelişmesini futbolun kurtuluşu olarak görüyorsanız eğer hani ödülü? Ama siz tam tersine altyapıdan gelenlere ödenecek maaşları da limite sokuyorsunuz. Böyle olunca biraz parlayan oyuncusunu da satmak durumunda kalıyor kulüpler. Oysa altyapıdan gelen oyunculardan ancak onların gelişimi tamamlandıktan sonra yeterince kâr elde edebilirsiniz. Neyse ki yeni TFF gençlere ilişkin iyi bir hamle yaptı. Kendi ülkesinin alt yaş milli takımlarında en az 10 kez milli olmuş 3 genç yabancı futbolcuyu yabancı sınırlamasının içine sokmadı. Böylece en azından kalitesini bir nebze kanıtlamış genç üç yabancı oyuncuyu takımlar kadrolarına sokabilecek. Böyle güzel hareketlerin devamını bekliyoruz artık.