Takım ne yapsın?
Yönetimin ilkesiz ve yetersiz bir ittifak olduğunu biliyorduk. Şimdi bizzat kendi beyanlarından öğreniyoruz ki ciddi çıkar çekişmesi içinde bir toplulukmuş bunlar ayrıca. Önceki yönetimin aldığı oyuncuları kötü göstermek için gereğinden fazla transfer yapıldığını düşünmüştük ama işin içinde bir de rant meselesi varmış meğer. Bu utançta herkesin payı var. Kimse kendini sıyırmaya çalışmasın.
Maça gelince; eski yönetimin hocası Serdar Topraktepe yine zorunluluktan takımın başında. Geleceklerinden emin olmayan 11 futbolcudan maç kazanmaları ve iyi top oynamaları bekleniyor. Buna karşın düşme hattındaki Hatay çok daha istekli. Çünkü puan çok önemli onlar için. Nitekim Beşiktaş savunmasının dağınıklığından golü de buluyorlar. Fakat ardından Masuaku’nun harika kornerinde Immobile’nin kafa golüne engel olamıyorlar. Sonra futbolsuz, bol kartlı bir maç izliyoruz. Beşiktaş’ta itibar görmeyen “eskiler” süre alınca oyun hızlanıyor, gol şansları doğuyor. Ama skor değişmiyor. Yine de futbolcuları kutlamalı. Hasan Arat yönetimi hiç transfer yapmasaymış takım daha iyi oynarmış.
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