Galatasaray derbisinde doğan şüpheler ve yanlış hakem kararlarına doyurucu bir cevap gelmedi hâlâ. Beşiktaş’ın VAR odası ve VAR kayıtlarının açıklanması talebi havada kaldı. O kadar mağduriyete rağmen. TFF ve MHK, Portekizli iki eğitmenin ardına saklanarak bu iki maaşlı görevliyi TV’ye çıkardı Türkiye’nin futbol yönetimini savunsunlar diye. Onlar da pişkin pişkin sanki VAR son derece düzgün ve adil çalışıyormuş, sanki kendilerine haksız eleştiri yapılıyormuş gibi Beşiktaş’ın şikâyetlerini bertaraf etmeye çalıştılar. Dahası neredeyse Beşiktaş’a karşı tehditkâr bir tavır içine girdiler. Acaba kendileri ta Portekiz’den gelip bu cesareti kendilerinde nasıl buldular? Sonuçta bu adamlar mı yapıyor hakem seçimlerini ve atamalarını, bu adamlar mı muhatap oluyor kulüplerle, resmi ve gayri resmi (!) futbol yöneticileriyle? Peki ortada çok ciddi ithamlar varken bu adamlar hangi sebeple öne sürüldüler? Zaten atı alan Üsküdar’ı geçmiş, kim haklı kim haksız, kim işini suistimal etmiş bu anlaşılsın bari. O kadarına da mı hakkı yok Beşiktaş’ın? Sonra TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz çıkıyor, “VAR odası kayıtlarını dışarıya veremeyiz” diyor. Neden? Devlet sırrı mı bunlar? Gocunduğunuz, gizlemek zorunda kaldığınız şeyler mi var yoksa?

Şimdi Fenerbahçe derbisinin arifesindeyiz. Ve derbilerde mağduriyet sadece maç sırasında olmuyor bilindiği gibi. Bir maç öncesine de bakmak gerekiyor. Gösterilen ya da gösterilmeyen kartlarla nasıl maç kadroları dizayn ediliyor? Öylesine kafamızı karıştırdılar ve öylesine güvensizlik yarattılar ki, her şeyin altında bir şey arar hale geldik artık. Zaten asıl üzücü olan da bu. Bu bir paranoya mı yoksa gerçek mi anlamak o kadar da zor değil aslında. Bakacaksınız haksız kararlar, şanssızlıklar takımlar arasında dengeli mi dağılıyor? Yoksa, ne tesadüf ki, hep aynı takımlar mı mağdur ya da avantajlı oluyor? Basit bir toplama çıkarmayla herkesin bulabileceği bir sonuç bu. Yani bir sezon boyunca artıları eksileri toplayıp çıkaracaksınız. Bu kadar net.

Ama ekranda, “Her hakem kararı tartışılır” diye sorunu hafife alıyordu Portekizli eğitmen. Hayır efendim, adil hakem kurumunun yönettiği iyi hakemlerin her kararı tartışılmaz. Biz de sorun artık tartışma da değil, güvensizlik. Bizde MHK’nin de, hakem ve VAR’ın da kararlarına güvenilmiyor artık. Güvensizlik de umutsuzluk ve öfke yaratıyor.