Olgun Beşiktaş

29 Aralık 2020 Salı

Geçtiğimiz sezona fırtına gibi başlayan ve çok sağlam bir takıma dönüşen Sivas bu sezon beklenenin ötesinde. Ama son 2 haftadır yine toparlanıyor. Buna karşın ev sahibi Beşiktaş ardı ardına galibiyetlerle moralli. Fakat takımın belirleyici isimlerinden Abaubakar ve Josef’ ten yoksun. Bu yüzden ilk 11’de sahaya çıkan Necip ve Güven mercek altında. Rıza Hoca Beşiktaş’ın kendi ceza alanı önünde iyi olmadığını düşünmüş olmalı ki oyunu tam da oraya kuruyor. Ama bu da Beşiktaş’ın orta alanı çabuk geçmesini sağlıyor. Zaten kadro zorlamasıyla olsa gerek Kartal ileride basmıyor, 2. bölgede bekleyip hızlı çıkmaya bakıyor.Böylece maç karşılıklı ataklarla güzelleşiyor.

İlk etkili atakta gol

Siyah-beyazlılar ilk etkili atağında Güven’in kafasıyla golü buluyor ama topun taç çizgisini tümüyle geçip geçmediği VAR’da uzun uzun araştırılıyor. Ve gol annesini kaybeden Aboubakar’a ithaf ediliyor. Golün hemen ardından Sivas’ın direkten dönen bir topu var. Zaten Sivas rakibine göre daha fazla pozisyon bulan taraf maçın başından beri. İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte Hakan Arslan eline tutuşturulan telefon görüntüsüyle hakeme aşırı itirazdan 2 sarıdan kırmızı kart görüyor. Burada o telefonu o gerginlikte Hakan’a veren kişi kadar tüm futbolcuların ve kulübelerin sahayı terk etmesini beklemeden çıkışa yönelen hakem üçlüsü de hatalı. 2. yarı bu kez Beşiktaş ilerde basıyor. Rakibini kendi alanında bekleyen de kontra arayan da artık Sivas. Nitekim 77’de kontratakla gole yaklaşıyor Sivas, Welinton’un son dokunuşu olmasa. Ne var ki Sivas’ın beraberlik golü aradığı bir sırada kontra ataktan golü bulan yine Beşiktaş oluyor. Sonradan oyuna giren Larin’le 81’de atılan bu 2. gol 3 puanın perçinlendiğini, Oğuzhan’dan gelen 3. gol de Beşiktaş’ın kalitesini gösteriyor.