Çocuğunuzun beslenmesi geleceğini etkiler mi?

25 Mart 2025 Salı

Günümüzde çocuk beslenmesi, ebeveynlerin ve sağlık uzmanlarının en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor. Belki her zaman çok önemliydi ama dikkat ettiğimiz konu başlıkları değişti sanki. Yani eskiden daha çok zayıf çocuk- şişman çocuk problem sayılıyordu. Büyüme geriliği var ise desteklenmesi gerekiyor, kilo aldıysa erken ergenlik sebebiyle aman dikkat deniyordu. Ama şimdi ailelerden gelen sorular çok farklı. Bu konuda belki de ayrıca yazmalıyım.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda sağlık üzerinde büyük etkileri olduğunu gösteriyor. Singapur'da yapılan yeni bir araştırma, çocukların yeme alışkanlıkları ile büyüme süreçleri arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyerek bu alandaki önemli bir bilgi boşluğunu dolduruyor. Sizlerle de paylaşmak istedim.

SEÇİCİ YEME DAVRANIŞI 3 YAŞINDA ZİRVEYE ULAŞIYOR!

Singapur’da 700’den fazla çocuk üzerinde yapılan bu araştırma, çocukların yemek yeme davranışlarının zaman içinde nasıl değiştiğini ve bu davranışların uzun vadeli sağlık sonuçlarını nasıl etkilediğini ele aldı. Araştırmaya göre, seçici yeme davranışı 3 yaş civarında zirveye ulaşırken 6 yaşından itibaren azalmaya başlıyor. Bununla birlikte, hızlı yemek yiyen çocukların daha fazla kilo alma eğiliminde olduğu, yavaş yemek yiyen çocukların ise genellikle daha düşük Vücut Kitle İndeksi (BMI) değerlerine sahip olduğu gözlemlendi.

Bu bulgular, çocukların yeme hızlarının bile obezite riski açısından önemli bir belirleyici olabileceğini gösteriyor. Aşırı iştahlı çocukların yetişkinlik dönemlerinde aşırı kilo ve obeziteye daha yatkın oldukları ortaya kondu. Araştırmacılar, çocukların yeme alışkanlıklarının erken yaşlarda şekillendiğini ve bu alışkanlıkların bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi için ailelerin ve eğitimcilerin bilinçli bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. İşte bazı temel öneriler:

Çeşitli Gıdalar Sunun: Çocukların farklı gıdalarla erken yaşta tanışması, besin çeşitliliğini artırarak sağlıklı bir diyet oluşturmalarına yardımcı olur. Yemek Saatlerini Eğlenceli Hale Getirin: Zorla yedirmek yerine, yemek zamanlarını sosyal ve keyifli bir deneyim haline getirmek çocukların olumlu yeme alışkanlıkları kazanmasını sağlar. Özgürlük Tanıyın: Çocuklara ne yiyecekleri konusunda kontrollü bir seçim yapma şansı vermek, onların sağlıklı beslenmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ekran Karşısında Yemekten Kaçının: Araştırmalar, televizyon veya tablet karşısında yemek yiyen çocukların daha fazla kalori aldığını ve tokluk hissini daha geç fark ettiğini gösteriyor. Örnek Olun: Çocuklar ebeveynlerini rol model alır. Dengeli ve sağlıklı beslenen ebeveynler, çocukları için en iyi örneği oluştururlar.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli sağlık etkileri göz önünde bulundurulduğunda, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçli adımlar atmaları büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılan çocuklar, ilerleyen yaşlarında hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı bireyler olma yolunda önemli bir avantaja sahip olacaklardır. Elimden gelse gördüğüm vakalardaki ilginç konularının her biri hakkında araştırma yapmak isterdim. Çünkü bazı konularda hala yeterince araştırma yok. Yine de bugün geldiğimiz noktada daha şanslıyız. Ben seçici yeme konusunda çalışmaya başladığımda doğru düzgün bilgiye ulaşmak mümkün değildi. Yeterince veri yoktu. Giderek bu çalışmalar artıyor ve sonuçlar beni şaşırtmıyor. Ara ara buradan da hatırlatıyorum ki bebeğiniz ve çocuğunuz için alacağınız destekler onların hayat boyu sağlıklı kalmasını sağlayabilir. Tüm çocukların sağlıkla ve mutlulukla büyümesini diliyorum!