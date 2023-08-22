Güneşli günler başlıyor!

22 Ağustos 2023 Salı

Sevgili okur, yıllar önce başladığım gazete yolculuğuma çok sevdiğim Cumhuriyet Gazetesi ailesine katılarak devam etmenin büyük gururunu yaşıyorum!

Bu ilk yazım, ilk paylaşımım. Eskiden beri takip edenlere müjde, ilk kez bu köşeyi okuyacaklara hoşgeldin! Nereyse 20 yıllık meslek hayatımın 17 yılı basında yazarak, anlatarak geçti. Rakamları yazınca bana da büyük bir şey gibi geldi şimdi… Ama hala her şey çok yeni! Heyecanım büyük! Ben Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu yıllardır klinik çalışan bir diyetisyenim. Çok fazla vaka görme, çok fazla danışmanlık verme ve çok fazla projede yer alma fırsatım oldu. Hiç durmadan eğitim almaya ve kendimi güncellemeye devam ettim. Zaten konumuz sağlık, diyet, beslenme, besinler, anne, çocuk, mekanlar olunca konuların bitmesi mümkün değil. Bu güzel konularda sizlerle yorumlarımı, tecrübelerimi paylaşmaya ve güvendiğim isimlerden alacağım önemli katkıları buradan sizlere sunmaya başlıyorum. Çok mutluyum sevgili okur! Burada olmak çok kıymetli!



Şimdi gelelim mühim meselelere…



Her geçen gün bilimsel yayınlar çıkıyor. Hayatımız çok hızlı bir değişim içinde. Belki de 5-10 yıl öncesine bakarsak, günlük rutinlerimiz bile çok değişti. 20-30 yıl demiyorum bile. Mesleğe başlarken anlattıklarımız ile şu anda anlatmaya çalıştıklarımız farklı. Daha iyi veya daha kötü hissediyor olabilirsiniz. Hepimiz iyi hissetmek, fit olmak, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmak istiyoruz. Sağlıklı yaşam için yapılan çalışmalar ortak noktalarda buluşsa da, bazı akımlar, yeni sonuçlar ve yeni sorular aklımızı karıştırıyor. Her birine değinmek için çalışacağım ve emin olun objektif haliyle bakacağım. Çünkü sağlık dünyasında bazen bazı teknikler konusunda inatçı olabiliyorlar. Örneğin bir uzman ketojenik diyet dünyanın en iyi diyeti derken diğeri detoks yapın ve sadece sebze ile yaşayın diyebiliyor. Biri ayda 10 kilo verin 20 bin adım atın derken, diğeri ayda 1 kg vermek sağlığımızı iyileştirmek için yeterli ve 5000 adım atsanız olur diyor. Biliyorum, gerçekten anlamak zor. Ben merak ettiklerinizi cevaplamak ve ilgili gelişmeleri aktarmak için elimden geleni yapacağım.

Sizlerin de merak ettikleri olur ise bana mail atabilirsiniz.

Hadi bakalım!

Başlıyoruz!