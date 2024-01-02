Yeni yıl kararları; bugün başlıyoruz, 1

02 Ocak 2024 Salı

Bu yazı yeni yılın ilk yazısı! Umut dolu ve motivasyonu yüksek bir yazı olsun istedim. Çünkü aslında hepimiz yeni yılın ilk günlerinden daha önce karar aldığımız ama yapamadığımız listeleri güncelleriz ve yenilerini ekleriz. Kendimiz ve ailemiz için en çok istediğimiz hatta istememiz gereken şey sağlık! Sağlıklı yaşam için ‘sonra’ değil ‘bugün’ bir şey yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Hadi bu yazı ile hâlâ başlamayanlara da işaret verelim! Bu yazıyı şu an okuyorsanız zamanı gelmiş demektir…

Önce, geçtiğimiz yıllarda hayatınızı ne kadar değiştirdiniz? Hadi önce yapabildiklerinizi bir yere not alın. Zinhinizde düşünün tabii ama yazmak önemlidir.

Geçtiğimiz yıl neler oldu?

• Hayatınızda büyük bir değişim oldu mu?

• Sağlığınız ile teşhis tedavi oldu mu?

• İlaçlar var mı? Yeni eklendi mi yoksa azaldı mı?

• Besin destekleri var mı?

• Yedikleriniz değişti mi?

• Kararlarınız değişti mi?

• Bedeniniz değişti mi?

• Kıyafetlerinize sığabiliyor musunuz? Dar mı? Bol mu?

• Hareketiniz azaldı mı?

• Sigara içiyor musunuz? Bırakabildiniz mi?

• Alkol azaldı mı?

• Spora başladınız mı?

• Kitap okudunuz mu?

• Psikoloji için bir destek aldınız mı?

Şimdi bu liste en önemli başlıkları içeriyor. Cevaplarını yazın ve yeni yılın size ne işaret ettiğini görün.

Burada yazılanların bir kısmı size bağlı olmayabilir. Yani bir hastalık teşhisi konmuş olabilir. Ya da evinizden taşınıp spora gidememiş olabilirsiniz. Depresyonda olabilirsiniz. İsteksiz olabilirsiniz… Her şey olabilir…

Ama iyi beslenmeyi yani dengeli ve yeterli beslenmeyi sürdürebildiğinizde bedeninizin tepkileri değişir. Güçlenirsiniz. Sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Deneyin!

Mutfağınıza bir bakın. Hâlâ eksikler var mı? Mutlaka vardır ama ilk önce burayı toparlamak önemli.

En basit ama en önemlisini düşünelim mi? Su! Bugün kadınlar 2 lt, erkekler 3 lt (bu rakamlar kişiye göre değişebilir) su içmeye çalışsın. Günde 1-2 fincan yeşil çay ekleyelim mi? Evet hadi ekleyelim bugün!

Öğün saatlerinizi belirleyin, aynı saatlerde yiyin. Ne yiyeceğinizi önceden minicik düşünün. Her öğün proteine yüklenmeyin.

Her öğünde tabağınızda sebze var mı kontrol edin. Pişmiş, pişmemiş fark etmez. Ama benim tavsiyem smootie gibi blenderlar ile lifleri parçalamayın, yiyin, çiğneyin.

Günde 1 kase yoğurt yiyin, 1 bardak kefir için.

Buna rağmen ihtiyaç var ise kalsiyum desteğini unutmayın (40 yaş sonrası).

Günde 1-2 taze meyve yiyin (Fazlasına gerek yok).

Haftada 1-2 gün mutlaka balık, hangisini seviyorsanız. Az da olsa düzenli yemeye çalışın.

Haftada 2-3 gün yağsız kırmızı et, mesela ev köftesi. En sağlıklı hali, kızartmadan, yağsız tava veya fırında.

Her gün 3-4 ceviz mutlaka, bazen badem ve fındık ile değiştirerek.

Tahıllara küsmeyin onları ihtiyacınız kadar ve doğru zamanlarda tüketin. Gluten canavar değildir.

Zeytinyağı; salataya, sebzeye ve hatta, sabah 1 kaşık ekmekle, peynirle neyle seviyorsanız tüketin. Her gün zeytinyağı yediğinizden emin olun.