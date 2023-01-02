Fatura ödendi
Trabzonspor son bir haftada sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Bordo-Mavi renklere gönül verenler öncesinde zor geçeceği tahmin edilen maçta Fenerbahçe karşısında alınan 2-0’lık net galibiyetle ısındı. Ardından Fatih Karagümrük deplasmanındaki 4-1’lik mağlubiyetle dondu kaldı. Karadeniz Fırtınası galip gelmesine karşın işin gerçeği Fenerbahçe karşısındaki skor ile oyunun örtüşmemesiydi. Fenerbahçe Akyazı’da taraftarın da coşkusu ve baskısıyla oyuna bir türlü giremedi. Trabzonspor da bu baskıyı iyi kullandı ve Fenerbahçe savunmasını hataya zorladı. Bunu da başardı. Ancak son final pasları ve vuruşlarda o kadar acemilikler yaşandı ki Bordo-Mavililer tarihi farkı kaçırdı diyebilirim.
Bu aşamada Abdullah Avcı ile ekibi, Fenerbahçe karşısındaki eksikleri görmek ve gidermek konusunda alınması gereken önlemleri almadı ki Karagümrük maçında fatura hayli kabarık ödendi. Ünlü düşünür Giovanni “Hatalar yaşamın bir parçası, önemli olan onlara nasıl cevap vereceğimizdir” diyor. Doğru söze ne denir?
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