26 Nisan 2025 Cumartesi

Bu büyük başarıyı Trabzonspor sevdalısı İhap Subaşı’nın cümleleriyle anlatmak isterim... Onlar bir avuç gençti... Yüreklerinde alabildiğine spor tutkusu büyüttüler... Onlar bir avuç gençti... Karadenizli olmanın onurunu taşıyıp ter döktüler...