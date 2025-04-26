Hayri Güner
Onlar bir avuç gençti
Bu büyük başarıyı Trabzonspor sevdalısı İhap Subaşı’nın cümleleriyle anlatmak isterim... Onlar bir avuç gençti... Yüreklerinde alabildiğine spor tutkusu büyüttüler... Onlar bir avuç gençti... Karadenizli olmanın onurunu taşıyıp ter döktüler...
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