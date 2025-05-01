Tekke ile yeniden

01 Mayıs 2025 Perşembe

Trabzonspor Şamil Ekinci sezonunda aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kalırken 4 şampiyonluk imzası olan başkanının affına ve hoşgörüsüne sığındı. Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde Barcelona ile oynadığı finali kaybetmesine karşın bu noktaya gelene kadar gösterdiği başarılarla gönüllerin şampiyonu oldu. Sadece Trabzon’da değil tüm ülkede alkışı hak ettiler. Hafta içinde bu kadronun yarısından fazlasıyla sözleşme yenileyen yönetim umarım “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş” sözünden hareketle yeniden yapılanma ve kurumsallaşma için de bir imza atar. Zira Trabzonspor çok zor kazanıyor, kolay harcamamalı. Trabzon bir futbolcu tarlası... Trabzonspor burada maraba değil, tarlanın gerçek sahibi. O nedenle bugünden tezi yok çağdaş yöntemle, bilgi ve birikimli eğitimcilerle tam üretim zamanı. Yıllar önce bu yollardan geçen ve bugünlere gelen Fatih Tekke’nin çocukların geleceğiyle ilgili tavrı heyecanla bekleniyor. Tekke iyi başladı iyi gidiyor, bu ay hem sahayla hem zamanla tam bir teknik ve taktik savaşı yapacak. Mayısın ilk haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak Trabzonspor, 10 Mayıs’ta Galatasaray’la ligde, 14 Mayıs’ta SarıKırmızılılarla kupa finalinde oynayacak. Sonrasında Bodrum, Samsun ve Antalyaspor maçları var. Bordo-Mavililer, gelebildiği noktada geçmişteki hatalardan ders alarak 2025-2026 sezonunda başarılı olabilmenin yol haritasını çizecek. Fatih Tekke her söyleminde dik bir şekilde hücum futbolu oynayacaklarının altını çiziyor, bunun için de biraz zaman ile sabır ve hoşgörü istiyor. Bakalım Karadeniz Fırtınası lig ile kupada nerede olacak göreceğiz.