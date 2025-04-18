Tekke’nin hayali

18 Nisan 2025 Cuma

Trabzonspor, Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetin yaralarını, geçen hafta sonu art arda kazandığı galibiyetlerle sarmaya çalıştı. Önce Trabzonspor U19 Takımı, Fenerbahçe’yi 2-0’la geçip liderliğe yükseldi. Ertesi gün Trabzonspor Basketbol Takımı, Fenerbahçe’yi yenip şampiyon oldu ve Süper Lig’e yükseldi. Aynı gün Fatih Tekke’nin öğrencileri Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Trabzonspor, Rizespor karşısında iyi oyun ve net bir skorla sevenlerine rahat nefes aldırdı. Maç sonrası bu sevinçlere, kısa süre önce yitirdiğimiz Volkan Konak’ın şarkıları eşlik etti. Alınan bu başarılı sonuçlar, Bordo-Mavili renklere gönül veren Trabzonspor sevdalısı Volkan Konak’a armağan olsun.

Trabzonspor bu hafta Adana Demirspor’a konuk olacak. Fırtına ardından Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe karşısına çıkacak. Bakalım BordoMavililer kupaya ortak olabilecek mi? Bu sezon 4 teknik direktörle inişli çıkışlı bir grafik çizen Karadeniz ekibinde son sözü futbolcular söyleyecek. Trabzonspor artık gelecek sezon için planlarını yapıyor. Geldiğinden bu yana oyun ve futbolculardaki farklılıklarıyla öne çıkan Fatih Tekke’nin kadro mühendisliği de merak konusu. Bu konudaki başarısı Fatih Tekke’nin her zaman hayalinde olan ve sık sık dile getirdiği “Bir gün Trabzonspor’la mutlaka Şampiyonlar Ligi finali oynamak” söylemiyle de doğrudan bağlantılı.