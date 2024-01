Bu F.Bahçe alkışlanır

11 Ocak 2024 Perşembe

Başarı emek ister alın teri ister. Bunlar olmazsa her şey boş. Fenerbahçe Ali Koç’un başkanlığında 5 yıl boyunca ulaşamadığı başarıyı bu kez artık mutlu sonlandırmak istiyor. Geride kalan 5 yılda transfer edilen oyuncuların tamamına yakınında vurdumduymazlık, yaptığı işi ciddiye almama, topa iki vurur para kazanırım düşüncesi hâkimdi. Takımın başına geçen özellikle yabancı teknik direktörler beraberinde getirdikleri sıradan topçuları hep oynatmaya çalışırken, bizimkileri görmezden geldiler. Böylece başarı her defasında güven kaybına yenik düştü. Şimdi bunlar yaşanmıyor. Değişimin nedeni teknik direktör İsmail Kartal’ın sorumluluğu üzerine alması oldu. İsmail hoca Fenerbahçe’yi bugün tanımadı. Futbolculuk döneminden günümüze kulübün, camianın hep içinde. Sezon başında genç teknik adamın isteği doğrultusunda ve tecrübe kazanan yönetimin desteğiyle kaliteli oyuncular alındı. Gelen yabancı topçuların kaynaşması kısa sürdü. Birlik beraberlik çerçevesi içinde güzel aile ortamı oluştu, Takım içinde uzun zamandır eksik olan lider şimdi bir değil iki kişi. (Tadic, Dzeko) Oynamayanlar, oyundan alınanlar küsmüyor, teknik direktöre el kol hareketi yapan yok. Bunların hepsi daha önce yaşanmıştı. İsmail Kartal forma dağıtımını hakkaniyetli yapıyor. Sakatlar döndü. Kadro yeniden genişledi. Formsuz Tadic kesik yemiş. Crespo ısınma sırasında sakatlandı yerine İsmail geçti. Fenerbahce’de Fred’in kattığı güç tartışılmaz. Var odasından gelen penaltı kararı doğru. Dzeko biri penaltıdan üc şık gole imza attı, gecenin yıldızı oldu. Çok isabetli transfer. Bir tebriğim de Szymanski’ye. Diğer yıldız da o. F.Bahçe yorulmadan oyunuyla mücadelesiyle farklı bir o kadar da alkışı hak eden galibiyet aldı.