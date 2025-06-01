‘Çiftdüşün’

Terör örgütü PKK ile “Barış Süreci” yürüten İktidarın, aynı anda, CHP’li bazı belediye başkanlarını DEM Parti ile “Kent Uzlaşısı” adı altında işbirliği yapmakla suçlayıp hapse atması...

Emre Kongar

Çapa Tıp Fakültesi’ne Kuran kursu

Sağcı ve İslamcı muhitlerde benim ateist olduğum, bu nedenle de başta İslam olmak üzere dinlere karşı dahası düşman olduğum söylenir ve yazılır.

Özdemir İnce

Çığırından çıkma hali, ve askeri anayasa masalı

Devletle, AKP’li belediyelerle her türlü alengirli işler çeviren “işadamı” kılıklı birini kuyruğundan yakaladılar, hakkında her şeyi araştırmışlar, AKP’li belediyelerle ilişkili durumlarını görmüşler, şirketlerine el koymuşlar; çete merkezi ilan etmişler...

Orhan Bursalı

Kendi vicdanını susturanlar

“Bir insan, kendi vicdanına da yanıt verecekse, liderine yanıt vermeyi reddetmek zorunda kalacağı bir an gelir.” Hartley Shawcross

Zülal Kalkandelen

Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Işık Kansu

Yalan patolojik, savaş psikolojik (2)

Dünyada halen “iftira yoluyla algı operatörlüğü” yapan pek çok hükümet ve istihbarat kurumu, Edgar Hoover’ın yasadışı COINTELPRO yöntemlerini izliyor.

Mine G. Kırıkkanat

Hastalıklı büyüme

Ulusal gelirimiz 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 arttı. Bunu TÜİK söylüyor.

Veysel Ulusoy

Antalya’da caz var

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Akra Caz Festivali sona erdi.

Zeynep Oral

Unutma biz Anadolu’yuz!

Sevgili okurlarım bir kentten başka bir kente taşınmak ne kadar zormuş.

Işıl Özgentürk

MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Ahmet Tan

Kurşun hızı

Adına “muzzle velocity” diyorlar. Deyimi siyasi jargona sokan isim Trump’ın “karanlık prensi” Steve Bannon.

Nilgün Cerrahoğlu

Değişim şart!

Bir sezonu daha geride bıraktık.