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Değişim şart!
Hilmi Türkay
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Değişim şart!

01.06.2025 04:00
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Bir sezonu daha geride bıraktık. Şampiyonluk F.Bahçe için yine hüsranla noktalandı. Peki önümüzdeki sezon öncesi neler olacak? Seçim söz konusu. Ali Koç bırakır mı, Aziz Yıldırım kongre üyelerinden istediği desteği alabilecek mi? Şartı var biliyorsunuz. Mourinho ve futbolcuların durumu ne olacak? Soru işareti çok. Zamana bırakıp yaşamak en doğrusu. Bence tepeden tırnağa kan değişimi kaçınılmaz.

İlgili Konular: #futbol

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