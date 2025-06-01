Bir sezonu daha geride bıraktık. Şampiyonluk F.Bahçe için yine hüsranla noktalandı. Peki önümüzdeki sezon öncesi neler olacak? Seçim söz konusu. Ali Koç bırakır mı, Aziz Yıldırım kongre üyelerinden istediği desteği alabilecek mi? Şartı var biliyorsunuz. Mourinho ve futbolcuların durumu ne olacak? Soru işareti çok. Zamana bırakıp yaşamak en doğrusu. Bence tepeden tırnağa kan değişimi kaçınılmaz.
Değişim şart!
İlgili Konular: #futbol
Yazarın Son Yazıları
Değişim şart!
Bir sezonu daha geride bıraktık.
Devamını Oku
01.06.2025
Rezalet!
Kimse kusura bakmasın bunun adı rezalettir!
Devamını Oku
27.05.2025
Yazık!..
Ali Koç sezon başı “Öyle bir takım kuracağım ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” demişti!
Devamını Oku
19.05.2025
Süper Osimhen
Finale yakışan bir mücadele oldu mu tartışılır
Devamını Oku
15.05.2025
Gaziantep bambaşka
Gaziantep bambaşka
Devamını Oku
13.05.2025
Bizi yanılttın
Bizi yanılttın
Devamını Oku
10.05.2025