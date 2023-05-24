Dört ismi istememiş

24 Mayıs 2023 Çarşamba

Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcu sayısı belli olmaya başladı. Sarı-Lacivertliler sezon boyu kötü performans sergileyen çok sayıda futbolcusuyla yola devam etmeyecek. Her dönemin transfer rekortmeni F.Bahçe bu yıl da beklenen istikrarı yakalayamadı. Görünen o ki hedefte yeni transferler var. Teknik direktör Jesus şu an kalacak gibi görünse de sezonun kupasız kapanması halinde bu ihtimal değişebilir. Portekizli çalıştırıcı, başkan Ali Koç’un yeni sözleşme teklifi üzerine tam yetki istediğini söylerken, buna neden olarak da kendisinin dışında yapılan transferler Alioski, Oosterwolde, King ve Samet’i örnek gösterdi. Jesus, Samet’i değil, Beşiktaş’a giden Tayyip Talha’yı istemişti. Tecrübeli hocanın, diğer üç isim yerine de farklı alternatifleri vardı. Öte yandan Serdar Aziz’in, Samsunspor’la görüştüğü öğrenildi.



SAMET’E CEZA YOK

F.Bahçeli Samet, Trabzonsporlu Trezeguet’ye tükürdüğü gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi. Sarı-Lacivertli kulüp, bu duruma “Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır” tepkisini gösterdi. PFDK, Samet’e ceza vermedi.



FENERBAHÇE FİNAL İÇİN

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finalinde golsüz biten ilk maçın rövanşında bugün Sivasspor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayımlanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. F.Bahçe’de saha çalışmalarına başlamasına rağmen Altay’ın yanı sıra sakatlığı süren Osayi ve Lincoln forma giyemeyecek.



SON KARAR CUMA



Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Valencia’nın menajeri Chalo Vargas, “Cuma günü, Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman F.Bahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan’dan takımlarla da görüşmeler yaptık” dedi.