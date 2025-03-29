Hilmi Türkay
Fişi erken çekti
Fenerbahçe Bodrum’da fişi erken çekti. Farklı skordaki etken tartışmasız iki takım arasında büyük güç farkı olması. Buna bir de 18 yaşındaki Rüzgar’ın kaleyi devralmasını ekleyelim. Mücadeleye girmeyeceğim çünkü doyurucu bir futbol oynanmadı. Oğuz Aydın’ın oyunu ve golleri göz kamaştırıyor. Avrupa kulüpleri peşinde. Bence bir yıl daha burada kalsın. Talisca çaba gösteriyor ama Fenerbahçe kendisini daha çok Avrupa için almıştı. Sırada çarşamba gecesi G.Saray’la kupada oynanacak çeyrek final mücadelesi var. Sarı-Lacivertliler sonrasında yine Kadıköy’de bu kez Trabzonspor’la lig maçı oynayacak. Asıl 90 dakikalar bu maçlar. Bakalım neler yaşanacak?
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