Helal olsun Dzeko

03 Mart 2024 Pazar

Sezona dört kupa iddiasıyla giren Fenerbahçe ilk firesini Türkiye Kupası’ndan elenerek verdi. Camiadan tepkiler geldi ama bu tepkiler beklenilenin çok üzerinde olmadı. Çünkü önlerinde üç kupa daha var. Biri Konfederasyon diğerleri lig ve Süper Kupa. Açıkçası konfederasyon kupasından hiç umudum yok. Lig ve Süper Kupa’ya gelince; ligde şimdilik avantaj Galatasaray’da. Süper Kupa’yı yine iki ezeli rakip oynayacak hangisi kazanır kestirmek güç.

Mersin’de Fenerbahce rüzgârı esti. Tribünlerin büyük bölümü Fenerbahcelilerden oluşurken sahadaki futbol bizleri çok doyurmasa bile maç genelinde topu ayağında daha çok tutan sarı-lacivertliler karşısında yetersiz kalan Hatayspor’u izledik. Volkan Demirel’in ögrencileri cepten yemeye devam ediyor. İsmail Kartal A.Gücü karşısında sahaya sürdüğü kadro hatasını bu kez tekrarlamadı. Hocam biliyorsun ki hataların telafisi kalan haftalarda çok zorlaşır. Gereksiz risklerden kaçın. Dzeko’ya helal olsun. 37 yaşında sahada basmadığı yer yok. Attıyor attırıyor. Kalesinde gelip top çıkarıyor. Gerçek profesyonel. Golcü değil sanki takımın hamalı. Ben bu adamı alkışlarım. Mert Hakan’ın yükselen grafiği gözümden kaçmıyor. Mükemmele yakın oynadı yine. Fred’in takıma katılması gelecek maçlar için iyi haber. Dün 25 dakika süre aldı. Fred’siz Fenerbahçe haftalardır sıkıntı yaşıyordu. Üç puan hem şampiyonluk yolunda hem de 7 Mart’ta deplasmanda oynanacak Konfederasyon Kupası maçı öncesi motivasyon anlamında güzel.