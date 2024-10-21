Hilmi Türkay
İrfan neden yedek?
F.Bahçe ilk yarı beklenenin aksine oyunu daha çok yarı sahasında kabul etti. Samsun istekliydi, Sarı-Lacivertliler az ama öz hücuma çıktı, onlarda da net fırsatlar yakaladı. Savunma hatasıyla Tadic önüne düşen topu gole çevirdi. Zaten son maçların kahramanı Tadic. İkinci yarının başında Samsun’un golü geldi. Ardından sahneye çıkan İrfan Can ve Maximin 3 puanı getirdi derken Soner 88. dakikada maça son noktayı koydu. İkinci golün asistini yapan İrfan Can’ın neden yedek kaldığını ise anlamak güç.
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