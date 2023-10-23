23 Ekim 2023 Pazartesi

Kadıköy bu sezon kapalı gişe. Bunun başlıca nedenlerinin altında iyi transferler, takımın ortaya koyduğu futbol ve mücadele yatıyor. Hem Avrupa arenası hem de ligimizde Fenerbahçe’nin gösterdiği başarı şaşaalı. Gecesini gündüzüne katarak Samandıra’dan ayrılmayan İsmail Kartal, öğrencileriyle beraber büyük umut vaat ediyor. Eğer bu sene de şampiyonluk gelmezse yapılan her şey yine heba olacak. Dün akşam Fenerbahçe’ye konuk olan Hatayspor’un yaşadıkları deprem nedeniyle ara verdikten sonra dönüş yaptıkları ligde Volkan Demirel’le yakaladıkları ivme hepimizi şaşırttı. Bir futbolcusunu, bir de antrenörünü kaybeden Hatay’da Volkan Hoca’nın dik duruşu, enerjisi takıma yansıdı. Lige kısa sürede adapte oldular. Peş peşe alınan galibiyetler gittikleri her yerde gördükleri ilgi buranın halkını da morallendirdi. Mucizenin adı Volkan Demirel’dir. Fenerbahçe taraftarları başta Volkan’a sonra Hataysporlulara örnek bir misafirperverlik sundu. Genç teknik adam tribünlere çağrılırken gözleri doldu, ağlamamak için kendini zor tuttu. Kaleciliği kadar teknik direktörlüğü de başarılı geçen Volkan Demirel’e şahsi fikrimdir Fenerbahçe Kulübü görev vermeyi düşündü mü acaba? İki yenilmezin mücadelesi keyif verdi. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda bulduğu 3 ve İrfan Can’ın mükemmel frikik golüyle sonuca rahat gitti. Fenerbahçe’nin ön alan baskısı, rakibi hataya zorlaması gollerde başroldeydi. Liderin bileği bükülmüyor, 17 maçta 17 galibiyet üst düzey seri...