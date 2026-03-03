Son olarak Kasımpaşa ile sahasında, Antalyaspor’la deplasmanda aldığı beraberliklerin ardından Fenerbahçe’de “iç gerilim” iyiden iyiye su yüzüne çıktı. Futbolcular isyanda, oklar teknik direktör Domenico Tedesco’ya çevrilmiş durumda. İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor ve Nottingham Forest rövanş maçlarında ortaya konan iyi mücadele dışında ne yazık ki düşüşe geçen bir performans sergiledi. O iki karşılaşmada sahaya sürdüğü oyuncu kadrosuyla yola devam etseydi, bugün Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının ardından bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik.

Nottingham maçının kahramanları kaleci Tarık ile Oğuz Aydın’ın, Antalya deplasmanında forma şansı bulamaması bana göre akıl alır gibi değildi. Üstelik o maçta 90 dakika boyunca takımı sırtlayan ve iki gol atan Kerem’in, dönüşte Kasımpaşa karşısında bir dakika bile süre alamaması gerçekten “Pes” dedirtti.

Antalya’da ilk 60 dakikada kötü bir futbol oynayan Fenerbahçe’de Kerem, sahadaki birkaç iyi isimden biriydi. Skor 2-0’dan 2-2’ye gelmiş, Sarı-Lacivertliler galibiyet golünü ararken 74. dakikada Kerem oyundan alındı ve yerine Nene girdi. Ancak Cherif hâlâ sahadaydı. Bitime üç dakika kala Brown’un, Levent’in yerine oyuna dahil edilmesi de ayrı bir soru işaretiydi.

Sakatlanan Semedo’nun yerine oyuna giren Mert Müldür ise kısa süre sonra kulübeye alındı ve 87. dakikada yerini Musaba’ya bıraktı. Bununla da kalmadı; ayakta kalan isimlerden kaptan İsmail Yüksek’in yerine Fred oyuna dahil edildi. Tedesco, son iki maçta adeta bir “çorba” yaptı. Ne bu kadar taş yerinden oynatılır ne de bu şekilde verim alınır. Sistemi konuşmaya bile gerek yok; ortada zaten belirgin bir sistem yoktu.

Maçta en çok dikkat çeken ise oyundan alınan Türk oyuncuların bireysel tepkileriydi. Mert Müldür kulübede ayakkabısını yere fırlattı. Kerem, şaşkın bir ifadeyle yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’ye sitem etti. En çarpıcı an ise İsmail Yüksek’in, maç bitmeden iki eliyle “Bu iş bitti” dercesine yaptığı hareketti. Fenerbahçe’de saha içindeki dağınıklık, saha kenarına ve soyunma odasına da yansımış görünüyor. Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini, her Fenerbahçeli gibi ben de büyük bir merakla bekliyorum.