Hilmi Türkay
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Mourinho’dan doğru hamle

11 Ağustos 2024 Pazar

Lille maçı sonrası teknik direktör Mourinho rövanş için “Kadıköy’de 40 bin kişi hazır olmalı” dedi. 12. Adam, salı gününü beklemeden Adana Demirspor maçında tribünleri doldurdu. Düşünün F.Bahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bir de şampiyonluk gelse o zaman daha büyük bir stat yapılması gerekecek. Sarı-Lacivertliler bu sezon aşırı transfere kaçmadı. Belli yerlere yapılan dokunuşlar yeterli. Fred’siz orta saha sıkıntı yaratıyor. Brezilyalı, geçmişte oynadığı takımlarda bu kadar çok sakatlık yaşamadı. F.Bahçe’de sıkça sakatlanması tartışma konusu. Takımın başına geçen, çalıştırdığı hemen hemen her kulüpte kupalar kaldırarak büyük zaferlerin altına imza atmış Mourinho’nun F.Bahçe’de başarılı olup olmayacağını kesin biçimde söylemek zor. Ancak tecrübesi ve taktiksel bilgisi sayesinde başarılı olma ihtimali yüksek. Bununla birlikte, adaptasyon süreci ve uzun vadeli istikrar konuları dikkate alınmalı. Adana Demirspor’un futbolu vasatı aşamadı, sert oynadılar, golü yiyene kadar vakit geçirdiler. Hakem Atilla Karaoğlan’ın sürekli oyunu durdurması ve yanlış kart tercihleri tansiyonu yükseltti. Mourinho doğru bir hamleyle İrfan Can’ı 11’e monte etti. Tadic 10 numaraya geçti, böyle daha üretken bir futbol anlayışı ortaya çıktı. Sıcak hava, yoğun maç trafiği beklenen tempoyu getirmedi elbette ama yeni transfer Maximin, çok iyi işler yapacak gibi... Dzeko’nun golünde topu alışı, ilerleyişi, verdiği pas ayakta alkışlanır. Lige 3 puanla başlamak iyi, sırada Avrupa’daki Lille maçı var. 


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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Mourinho’dan doğru hamle

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