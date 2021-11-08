Taraftara yazık!
Güne sabahın erken saatlerinde maraton
coşkusuyla başladık. Her zaman olduğu gibi katılım yine olağanüstüydü. 7’den
70’e herkes koştu. Yıllarca bu organizasyonların içinde bulundum. Mehmet Yurdadön, Mehmet Terzi, Ahmet Altun, Necdet Ayaz’ın ve diğer sporcuların karşılaştıkları onlarca zorluklara
rağmen nasıl özveriyle koştuklarını, atletizm ajanı rahmetli Selahattin Yıldız ve Ragıp Tekin’in
bu sporu insanlara sevdirmek için gece gündüz yoğun mesai harcadıklarını iyi bilirim. O dönemlerde eften püften parkurlar vardı. Para, forma, eşofman, ayakkabı yoktu. Sporcu doğru dürüst beslenemiyordu. Soyunup, giyinecek yerler
yoktu. Doktor yoktu. Bu kadar yokların içinde yine yarışlar yapılır, kıyasıya mücadeleler olurdu.
Bugün her şey tozpembe. Para var, huzur var,
transferler yapıyoruz, pistler mükemmel. Sporcu
sağlığına önem veriliyor. Sponsorlar var. Beslenme uzmanları işin içinde. Var da var. Yazıma maratonla başlayınca geçmiş bir an gözümün önünden şerit gibi geçti. Bu yaşanmışlıklar sadece atletizmle sınırlı değil. Diğer branşlarda da aynıları
oldu. F.Bahçe’de top koşturmuş Halit Deringör
ağabeyim bir anısını paylaşırken (Allah rahmet
eylesin) “Çamurda topa kafa vurduğumuzda
bir hafta kendimize gelemezdik” demişti. Tesis
yokmuş, sahalar tarladan betermiş. Çamurdan
toplar kalkmazmış. Peki şimdi? Formalar, sahalar, toplar ve tesislerimiz örneklik. Dünyaya erken gelmişiz.
MARATONDAN SARACOĞLU’NA
Yorucu, bir o kadar da güzel olan pazar günü
geçti. Gündüz maraton, gece maç. Kadıköy’den
stada yürümekte hayli zorlandım. Yoğurtçu Parkı
da yükünü almıştı. Kurbağalı derenin yeni halini
görmenizi isterim. Emeği geçenleri alkışlıyorum.
Antwerp galibiyeti tribünleri doldurdu. 12. adam
görevini fazlasıyla yapıyor. Hep destek tam destek. F.Bahçe, Antwerp karşısında özellikle ilk bölümde muhteşem futbol oynayıp farklı skor elde etmişti. Kayseri, Belçika ekibinden daha dişli çıkınca evdeki hesap yine tutmadı. İrfan Can’ın
penaltısı direkten döndü. Bu kaçan kaçıncı penaltı? Dün F.Bahçe’nin 4 şutu direğe takıldı! Rakip golü buldu, Sarı-Lacivertliler için bu durum
ilk değil. Takımda istikrar yok, Kadıköy’ün ağırlığı kalmadı. Buradan puanları toplayan toplayana. Kayseri 2. golü attı, F.Bahçe taraftarı alkışladı, bitmedi “Yönetim istifa” sesleri geldi. Olacağı buydu, yazık taraftara. Tabeladaki 2-2’lik eşitlik işe yarar mı? Kötünün iyisi ama asla!
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