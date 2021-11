Taraftara yazık!

08 Kasım 2021 Pazartesi

Güne sabahın erken saatlerinde maraton coşkusuyla başladık. Her zaman olduğu gibi katılım yine olağanüstüydü. 7’den 70’e herkes koştu. Yıllarca bu organizasyonların içinde bulundum. Mehmet Yurdadön, Mehmet Terzi, Ahmet Altun, Necdet Ayaz’ın ve diğer sporcuların karşılaştıkları onlarca zorluklara rağmen nasıl özveriyle koştuklarını, atletizm ajanı rahmetli Selahattin Yıldız ve Ragıp Tekin’in bu sporu insanlara sevdirmek için gece gündüz yoğun mesai harcadıklarını iyi bilirim. O dönemlerde eften püften parkurlar vardı. Para, forma, eşofman, ayakkabı yoktu. Sporcu doğru dürüst beslenemiyordu. Soyunup, giyinecek yerler yoktu. Doktor yoktu. Bu kadar yokların içinde yine yarışlar yapılır, kıyasıya mücadeleler olurdu. Bugün her şey tozpembe. Para var, huzur var, transferler yapıyoruz, pistler mükemmel. Sporcu sağlığına önem veriliyor. Sponsorlar var. Beslenme uzmanları işin içinde. Var da var. Yazıma maratonla başlayınca geçmiş bir an gözümün önünden şerit gibi geçti. Bu yaşanmışlıklar sadece atletizmle sınırlı değil. Diğer branşlarda da aynıları oldu. F.Bahçe’de top koşturmuş Halit Deringör ağabeyim bir anısını paylaşırken (Allah rahmet eylesin) “Çamurda topa kafa vurduğumuzda bir hafta kendimize gelemezdik” demişti. Tesis yokmuş, sahalar tarladan betermiş. Çamurdan toplar kalkmazmış. Peki şimdi? Formalar, sahalar, toplar ve tesislerimiz örneklik. Dünyaya erken gelmişiz.



MARATONDAN SARACOĞLU’NA

Yorucu, bir o kadar da güzel olan pazar günü geçti. Gündüz maraton, gece maç. Kadıköy’den stada yürümekte hayli zorlandım. Yoğurtçu Parkı da yükünü almıştı. Kurbağalı derenin yeni halini görmenizi isterim. Emeği geçenleri alkışlıyorum. Antwerp galibiyeti tribünleri doldurdu. 12. adam görevini fazlasıyla yapıyor. Hep destek tam destek. F.Bahçe, Antwerp karşısında özellikle ilk bölümde muhteşem futbol oynayıp farklı skor elde etmişti. Kayseri, Belçika ekibinden daha dişli çıkınca evdeki hesap yine tutmadı. İrfan Can’ın penaltısı direkten döndü. Bu kaçan kaçıncı penaltı? Dün F.Bahçe’nin 4 şutu direğe takıldı! Rakip golü buldu, Sarı-Lacivertliler için bu durum ilk değil. Takımda istikrar yok, Kadıköy’ün ağırlığı kalmadı. Buradan puanları toplayan toplayana. Kayseri 2. golü attı, F.Bahçe taraftarı alkışladı, bitmedi “Yönetim istifa” sesleri geldi. Olacağı buydu, yazık taraftara. Tabeladaki 2-2’lik eşitlik işe yarar mı? Kötünün iyisi ama asla!