AKP Peşindeki Vali ve Rektör

13 Şubat 2021 Cumartesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Atıf Derneği’nin peşine takılıp bağımsızlık savaşı sırasında işbirlikçiyi, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde de devrim karşıtlığıyla tanınan İskilipli Atıf’ı anmaya gittiler.

Atıf Derneği, 2014’te kuruldu. Amaçları arasında Milli Mücadele düşmanı İskilipli Atıf ile ilgili çalışmalar yapmak dışında “zulme uğrayan herkesi korumak, zalimleri teşhir etmek” de var.

Derneğin amacıyla demek istiyorlar ki İskilipli Atıf zulme uğradı, Atatürk ve Türk devrimini gerçekleştirenler ise zalim...

Şimdi de derneğin kurucularına göz atalım:

Mustafa Lek: Eski AKP İskilip İlçe Başkanı. “95 senedir sen ve senin zihniyetin benim ceddime hain diyor. Sizlerin elitist, Kemalist zihniyeti bir gün elbet yerle yeksan olacaktır” yönünde açıklamalar yapıyor.

Muhittin Telli: AKP İskilip İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Telli’nin kayınbiraderi Prof. Dr. Ahmet Yaramış da tıpkı kendisi gibi İskilipli Atıf övücülerinden. Geçen yıl Saray kararnamesi ile Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı’na atanmıştı. Yaramış, o görevdeyken bir açıkoturumda 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karışmış olanlara sahip çıkılması, onların topluma kazandırılması gerektiğini söyleyince TTK Başkanlığı’ndan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Erdal Bıyık: AKP İskilip İlçe Başkanlığı yaptı.

Hasan Çalık: Eski İskilip belediye başkanlarından Mustafa Çalık’ın oğlu. AKP’den belediye başkanlığına aday oldu.

Mehmet Ali Zontur: AKP İskilip İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Mehmet Kestek: AKP İskilip İlçe Sekterliği yaptı.

Mehmet Ardoğan: AKP Gençlik Kolları’nda çalıştı. AKP İskilip İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Murat Kaya: AKP İskilip Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Hasan Hüseyin Demircan: AKP’den Çorum milletvekilliği ve belediye başkanlığı için aday oldu.

Mehmet İnanç Ertekin: İskilipgücüspor yönetimindeyken Senegalli futbolcu Muhammed’i AKP’li yapanlardan.

Görüldüğü üzere, Çorum Valisi ile Hitit Üniversitesi Rektörü’nün el ele verip birlikte İskilipli Atıf’ı andığı derneğin üyelerinin tümü, aynı zamanda AKP yöneticisi ya da üyesi...

Atatürk’ü, 1923 devrimini, laik, demokratik Cumhuriyeti reddedenler, 2002’den başlayarak bugüne değin Saray’dan aşağıya doğru valisinden rektörüne dek bir teokratik, otokratik AKP devleti yapısının ana iskeletini oluşturdular.

Son Anayasa değişikliği önerisi ise bu yapının çatısını tamamlamaya dönüktür.

Yakışmadı

CHP için “ortada sadece bir tabela kaldı” nitelemesini yapmak, o partide yaklaşık 40 yıldır savaşım vermiş, o parti tarafından cumhurbaşkanı adayı yapılmış bir kişiye hiç yakışmadı doğrusu.

CHP’nin kökü Müdafaa-i Hukuk örgütlerine, dolayısıyla halka ve bağımsızlıkçı ruha dayanır.

CHP yönetimini eleştirmek başka şeydir, CHP’yi reddetmek başka...

Hangar

Türkiye’nin 2.5 milyar dolar ödediği S-400’lerin hangara kapatılması karşılığında ABD’yi, bölgede paralı asker olarak kullandığı PKK/YPG’ye destek olmaktan vazgeçirecekmiş...

Kim diyor bunu?

Göğsüne ABD’nin liyakat madalyasını takan eskinin generali, şimdinin Saray bakanı...

Ay’a gitme projesi ne kadar inanılırsa, bu pazarlık gerekçesi de o kadar inanılırdır!