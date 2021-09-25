Saray’ın Kitabından Çıkan Sonuç

25 Eylül 2021 Cumartesi

Saray’daki AKP’linin adıyla daha adil bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğine ilişkin bir kitap yayımlandı. İşte o kitaptan kimi tümceler:

- Dünyanın düzenini, kurtuluşunu, mutluluğunu sağlayacak olan adalettir.

- Birçok ülkede politikacılar, aklıselim davranmaktan uzak. Toplumsal barış ve istikrarı sağlamak yerine çatışmayı körüklüyor. Yumuşak yöntemlerle çözüm üretmek yerine dışlayıcılığın ve öfkenin sesi oluyor.

- Ekonomik durgunluk, küresel salgın, fakirlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler gündemimizdeki yerini koruyor.

- Mazluma karşı koruyucu, zalime karşı önleyici davranmak zorundayız.

- Demokrasi sadece egemen güçler için mi var?

- Ekonomik belirsizlikler, gelir dengesizlikleri, yoksulluk, çevre sorunları, genç işsizliği, salgın hastalıklar, sosyal dışlanma da önümüzdeki diğer sorunlar arasında yer alıyor.

- Bu düzenin artık sürdürülebilir olmadığını hepimiz görmek zorundayız. Ya bu karamsarlığa teslim olacağız ya da adil ve sürdürülebilir bir düzen kurmak için elimizden geleni yapacağız. Biz teslim olma niyetinde değiliz.

- Haklının değil, sadece güçlü olanın sözünün geçtiği bir yapının adalet, istikrar ve barış üretmesi mümkün değildir.

- Zenginlerin daha fazla zenginleştiği, fakirlerin ise sürekli fakirleştiği ve sömürüldüğü bir ekonomik düzenin adaleti sağlaması düşünülebilir mi?

- Bu düzen haksızlık ve zulüm üzerine kurulu olduğundan huzur ve refah üretememiştir.

Saray’dakinin yazdığı açıklanan kitaptaki tüm bu saptamaların Türkiye’ye ivedilikle uyarlanması gerektiği kanısındayız.

YURTSEVERLERİN ÖLÜMSÜZLÜK SİMGESİ

Mustafa Yüksel, bir Cumhuriyet çocuğu olarak 1930’da Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde dünyaya geldi. İlkokulu birincilikle bitirdi. Öğretmeninin yönlendirmesiyle Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü’ne gitti, başarıyla mezun oldu. Orman muhafaza memuru olarak önce Çankırı’da, ardından Tunceli’de, son olarak da Karabük’te yurdun ormanlarını korudu.

Gölköy Köy Enstitüsü döneminde tanıştığı Cumhuriyet gazetesi ile olan dostluğunu 90 yaşına kadar kesintisiz sürdürdü. Öylesine güçlü bir bağdı ki bu, emekli olduğu 1981’de Cumhuriyet gazetesine herkesten önce ulaşmak için memleketi Mazgirt’te bir kitabevi açarak ilçenin gazete bayiliğini üstlendi.

Ailesi ve çocukları, Mustafa Yüksel’in mezar taşına Pir Sultan Abdal’ın dizeleri ile birlikte yurtseverlerin gazetesi Cumhuriyet’in adını kazıdılar!

ADAY YERİNE DOĞRULTU

Kimileri muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı üzerinde tepinedursun, İYİ Parti’den Meral Akşener’e yakın kadrolar, CHP’deki kimi deneyimli ve soğukkanlı isimlere ayağı yere basan bir öneride bulundular:

Aday adaylarını şimdiden tartışmak yerine, öncelikle, ilk seçimde AKP’den alınacağı giderek belirginleşen iktidar sürecinde ittifak ortakları olarak üzerinde uzlaşacakları ilkeleri ve doğrultuyu belirlemek...

Basına sızan bilgilere bakılırsa bu konuda hazırlık çalışmaları başlamış görünüyor.

Doğrusu da buydu zaten...