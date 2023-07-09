Dualarla uyuturum seni...*

09 Temmuz 2023 Pazar

Sevgili okurlarım bu hafta rezidans yaptığını sanıp kaldırım yapamayan bir ülkede yaşadığımı teyit edercesine bir kaza yaşadım; son anda ezilmekten kurtuldum; ama şimdi ağır yatak hastasıyım. Oturmak için yarım saat iznim var. Dostlarım, öğrencilerim ve İBB Belediyesi çalışanları olmasaydı, tek başına ağlayarak yerlerde sürünürdüm. İlk gün süründüm de. Çünkü bir bakım görevlisinin 12 saatlik ücreti 3 bin 500 lira, bende de bu para yok. Eyvah oturma iznim bitmek üzere ben de sizleri eski ama bugüne çok uygun bir yazımla baş başa bırakıp yatağıma çekiliyorum.

“Şu yaşlı dünyamız usul usul can çekişiyor. Bu nedenle durumun vahametini kavrayanlar dünya karbon üretimini azaltmaya çalışıyor. Güneşin burnunun ucunu gösterdiği Almanya güneş enerjisini maksimum seviyeye taşımış, yakında nükleer santralları bir bir kapatacakmış. Pek çok ülkede teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yepyeni bir sınıfı (bu sınıfa gereksizler deniyor), yeniden üretime katmak için çalışma saatlerini dört saate indirmek ve tatil günlerini üç güne çıkarmak gibi düzenlemeler yapılıyor. Dünyanın oksijenden sonra en kıymetli nesnesi olan su için inanılmaz bir savaş sürdürülüyor. Bu arada önemli bir bilgi: Ülkemizi su zengini sanan pek çok kişi var, öyle değil, su için şimdiden önemli çalışmaların yapılması gerek.

Bunları neden söyledim, ülkemizdeki vurdumduymazlığa sürekli şaşırdığım için. Sonra bir de baktım, biz hemen her meseleyi çözmüşüz. Neredeyse dünyaya örnek olacak durumdayız, siz de şaşırın.

Şimdi kaçınızın haberi var? İnternet hemen her konuda insanlara yardım etmek için kurulmuş dua sitelerinden geçilmiyor. Hepiniz yağmur duasına çıkan, toprağa doğru yağmur yağarmış gibi ellerini sallayan, dua eden kalabalıkları görmüşsünüzdür. Yağmur duasına çıkanların yanı sıra bugünlerde topluca afet kaçırma duasına çıkanlar var. Bunların sayıları az değil. Şimdi internetteki duacılar, işi daha da ileri götürmüşler ve tüm ana meselelerimizi çözmüşler. Bu çözüm öneren sitelerin sayısı bini geçiyor. Peki diyeceksiniz, işte insanlara yardım ediyorlar, ne var bunda? Meselenin ince noktası bunların pek çoğunun paralı olması ya da ilanlardan para kazanmaları. Şimdi sizlere bu dua siteleri nelerde yardımcı oluyor onları tek tek sayacağım. Bu iyiliğimi unutmayın.

KISMET AÇMA DUALARI

Görücü usulü evlenmeler azalınca, insanları bir evde kalma korkusu sardı. Bu ülkede özellikle evde kalmış kadın vatandaşa ne gözle bakıldığını hepimiz biliriz. Şimdi diyeceksiniz ki eş bulan internet siteleri var. Doğrudur ama herkes o internet sitelerine girecek kadar cesur olmayabilir. Bu nedenden bizim “kısmet açma” sitelerindeki dualara ihtiyacımız var. Bunlara girip baktım, en az dört duayı ezberlemeniz gerek. Dualar Arapça ve Türkçe ne demeye geldiği yazılı. Ve her dua ya Allah ya da peygamber tarafından sitelere gönderilmiş. Yani kutsal bir kitabın yani Kuran’ın hiçbir yerinde bu dualarla ilgili tek satır yok. Olsun. Önemli not: Bu duaları günde en az 70 defa okumanız gerekiyor.

ÇOCUK YAPMA DUALARI

Şimdi bizim ülkemizde çocuk yapma, evliliğin taçlanması için gereklidir. Ancak bazı çiftlerin doğal yolla çocuk yapması mümkün olmaz. Teknoloji onlara bu fırsatı başarıyla verebilir ancak bu işlemler oldukça pahalı. Tamam diyeceksiniz ki göbeğe muska yazan hocalar var, o hocalar da her seferinde en az 300 lira alıyor. Durum vahim öyleyse gelsin çocuk yapma siteleri. Burada işler daha kolay, para daha az. Ama kadınların duaları okuyabilmeleri için ceplerinde dua yazan kâğıtlarla dolaşmaları gerek. Çünkü her duanın en az günde 200 defa okunması gerekiyor. Tabii bu dualar Kuran’da yok.

VE İŞ BULMA DUALARI

İşte en can alıcı noktaya geldik. Binlerce sitede iş bulan dualar yayımlanıyor ve buralara giren kişi sayısı Google’ın verdiği bilgiye göre 1 milyon 308 bini geçmiş. Resmi rakamlarla 4 milyon civarında işsizimiz var. Bu bilineni, evet onların büyük bir miktarı İş ve İşçi Bulma Kurumu’na müracaat etmenin anlamsızlığıyla karşılaşınca belki tutar diyerek kendilerini iş bulma dualarına vurmuşlar. Kuran yazıldığında elbette dünyada bu kadar çok işsiz yoktu. Dünyanın nüfusu 7 milyarı bulmamıştı. Bu nedenle Kuran’da işsizlik üstüne dua yok. Ama sitelerdeki duaların Türkçesini okuduğunuzda şaşırmamak elde değil. Sanki o duaları çağımız iletişimini kavramış yaşam koçları yazmış gibi. Ben dua sitelerinin birkaç tanesini yazdım. Zengin olmak için, kocayı metresinden ayırmak için, kaynanayı etkisiz bırakmak için, aklınıza ne geliyorsa onun için dua öğreten siteler var. Fal sitelerinden söz bile etmedim. Kahve içip fotoğrafını siteye yolluyorsunuz, site size geleceğinizi okuyuveriyor. Tabii para karşılığı.

Son söz: Denize düşen yılana sarılırmış, biz de dualara sarılıyoruz. Burası Türkiye, biz bize benzeriz.”

* 23 Şubat 2020.