Krizin faturası mülteciye

30 Temmuz 2021 Cuma

Tu¨rkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Aras¸tırmalar Vakfı’nın yaptığı araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 64’ü Suriyelileri “ekonomi için yük” olarak görüyor. Parasal geliri iyi olan İstanbullular ise “şartlı vatandaşlığa” olumlu bakıyor...



“Suriyeliler giderse Türkiye ekonomisi çöker!” İktidar partisi milletvekili Mehmet Özhaseki’nin bu akıl almaz sözleri, yıllardır dillendirilmeyen ama bilinen bir sorunu gözler önüne serdi.

Bu sözler, 10 yıl önce savaştan kaçıp evlerini, ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyelilerin, merdiven-altı işlerde ucuz işgücü olarak açıkça sömürüldüğünün bir itirafı gibiydi...

Türkiye’de sayıları 3 milyon 690 bine ulaşan Suriyeli göçmenlerle ilgili tartışmalar, kitleselleşme eğilimindeki Afgan göçüyle birlikte, giderek olumsuz bir mecrada ilerliyor. Covid salgınından sonra resmi işsizliğin yüzde 13’ü geçmesi, ekonomide krizin derinleşmekte olması, ne yazık ki suçlamaların merkezine kayıtdışı ve çok zor koşullarda yaşamaya çalışan ve hala mülteci değil “Geçici Koruma” statüsünde olan Suriyelileri oturtuyor.

Son günlerde yapılan konuşmalar, tartışmalar ürkütücü. İşte böyle bir süreçte vahim durumu rakamlarla ortaya koyan bu rapordan söz edeceğim.

Tu¨rkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Aras¸tırmalar Vakfı (TU¨SES), Heinrich Bo¨ll Vakfı’nın destegˆiyle İstanbul’da yaşayan Suriyelilere yönelik algı ve tutumu saptamak amacıyla bir araştırma raporu yayınladı.

Rapor için İstanbul’daki 34 ilçeye bağlı 111 mahallede 16 odak grup go¨ru¨s¸mesi yapılmış. Yine I·stanbul’da 18 yas¸ ve u¨zeri Tu¨rkiye Cumhuriyeti vatandas¸ı 2 bin 284 kis¸iyle bir anket c¸alıs¸ması da gerçekleştirilmiş. Rapordan çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle:

Katılımcıların yu¨zde 65.33’u¨ u¨lkenin ekonomik gidişatından yu¨ksek du¨zeyde kaygı duyduğunu belirtiyor.

Ülkenin ekonomik gidişatı hakkındaki kaygılar arttıkça Suriyelilere yönelik negatif hisler de artıyor.

“Suriyeli sığınmacılar ekonomik olarak bize yük olan insanlardır” diyenlerin oranı yüzde 64.

Mahallelerine Suriyeli ailelerin taşınmasından rahatsız olacağını belirtenlerin oranı yu¨zde 71.90.

Suriyeli bir sığınmacıyla yakın ve du¨zenli ilişkiler kuranların oranı sadece yu¨zde 6.34.

Katılımcıların yüzde 66’sı “Suriyeli sığınmacılar Türk vatandaşlarına kıyasla ayrıcalıklı muamele gören insanlardır” diyor.

Aylık hane geliri 7 bin 500 TL’nin u¨zerinde olanlar arasında şartlı vatandaşlığa destek oranı yu¨zde 41.64.

Bu oran, aylık hane geliri 2.500 TL’nin altında olanlar arasında ise yu¨zde 18.28’e kadar du¨şüyor.

Görünen o ki ekonomideki negatif seyir sürdükçe, yabancı düşmanlığının dozu artarak sürecek. Popülist siyasetçiler bu tahterevallide yerini alacak, yoksullar yoksulluklarının kaynağı olarak mültecileri görecek, mülteciler güvencesiz ve insana yakışmayan koşullarda çalıştırılmaya devam edecek, sömürünün asıl boyutu toplumdan yine gizlenecek.

“SURİYELİLERİN YÜZDE 50’Sİ DÖNMEM DİYOR”

Omar Kadkoy Şam doğumlu. Suriye’de iç çatışmaların yoğunlaştığı 2012’de Türkiye’ye gelmiş. Bugün Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmacılarından. Son günlerde muhalefetten yapılan “göndereceğiz” açıklamalarına hükümetten herhangi bir yanıt gelmemesinin Suriyelileri huzursuz ettiğini söyleyen Kadkoy, şu bilgileri veriyor: