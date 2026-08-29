Hem de havaya bakarak. Bahçeli’nin seçim sisteminde ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik talebinde bulunduğu günden beri gazeteciler, akademisyenler konuyu tartışırken AKP kanadından “tısss” yok. AKP’li yönetici, milletvekillerine konu sorulduğunda ise “Ahan ki duyduk. Hiç haberimiz yok valla” diyorlar.

Gerçekten öyle mi?

Hiç sanmam. Zira her önemli değişim ya da dönüşüm kararı arefesinde işaret fişeğini Bahçeli çakar, AKP bir süre sipere yatıp gelecek tepkileri gördükten sonra ses verir. Tepkilere göre ya “Bizim böyle bir gündemimiz yok” der ya da toplum yararı, iç barış, istikrar gibi cicili bicili bir ambalaja sardığı kanun değişikliği için düğmeye basar.

Bu kez de öyle olacağı anlaşılıyor. Hiçbir AKP’li yönetici ismi ve cismiyle kamuoyunun karşısına çıkıp ne tür bir değişiklik düşündüklerini açıklamadı. Ama “AKP’li kurmaylar”a dayandırılan bir haberde değişikliğe ilişkin tüm bilgiler sızdırıldı.

Önce cici bir ambalajla sunulan değişikliklerden başlayalım:

- Sistemin revize edilmesi kapsamında öncelikle TBMM güçlendirilecek.

- Bakanlar artık Meclis içinden atanacaklar, milletvekillikleri devam edecek ama çalışmalarda oy kullanamayacaklar.

- Değişiklik kabul edilirse yeni dönemde cumhurbaşkanının bazı yetkileri, parlamenter sistemde olduğu gibi Bakanlar Kurulu’na geçecek.

- Beklenen verimin alınamadığı bakan yardımcılığı sistemi ise kaldırılacak.

TBMM nasıl güçlendirilecekmiş?

Bakanlara artık soru sorabilecek ve yanıtlarını ayda bir de olsa alabileceklermiş.

Aman ne büyük reform. Bakanlar milletvekillerinin soru önergelerine cevap verme lütfunda bulundukları için parlamento bu sayede güçlenmiş olacak he!...

Ayda bir Meclis’e gelip milletvekillerinin karşısına çıkacak bakanlara tayin, terfi, atama gibi ricalarını içeren notları da bizzat elden verebilecekler ya daha ne olsun?

Bakanlar milletvekillerinden seçilebilecek ve bakan olduklarında vekillikleri düşmeyecekmiş.

Yahu bunların hepsi iktidar milletvekillerinin istediği bir şey. Seçim bölgelerine gittiklerinde seçmenlerinin ricalarını iletmek için bakanlar ve bakan yardımcıları telefonlarına çıkmadıkları, muhatap bulamadıkları için işlerini çözemedikleri için şikâyet eden onlar.

Bir değişiklik de bakan yardımcılıklarının kaldırılıp müsteşarlığa geri dönülecek olması.

Günaydın!

Devletin teamüllerini, kurumsal belleğini yok ettikten sonra dönsen ne yazar dönmesen ne yazar. Hem o kurumsal belleği taşıyan bürokrat mı kaldı devlette?

Bütün bunlar yukarıda sözünü ettiğimiz cici ambalajın içindeki şekerler. Ama asıl o ambaljın içine saklanan maddeye gelelim hele.

“Cumhurbaşkanı seçiminde iki tur arasında en az 10 puan fark aranacak.”

Zurnanın zırt dediği yer de işte burası. Bu maddenin meali: “İlk turda en çok oyu alan seçilsin.”

İkinci tura kalındığında muhalefet partileri Erdoğan’ın karşısındaki adayın arkasında konsolide olur da Reis seçilmezse diye yapılan bir değişiklik tasarısı bu.

Hem anayasa yeniden değiştiği için Erdoğan’ın da yeniden aday olup olmaması gibi bir tartışma da kendiliğinden ortadan kalkış olacak. Gerçi erken seçim yapması halinde de yeniden seçime girebiliyor.

Baştan deyin ki: “Reis’in yüzde 51 bulması bu koşullarda zor. O nedenle seçim ikinci tura kalıp riske girmemek için bu değişikliği yapıyoruz.”

Milleti kandırmanın âlemi yok.