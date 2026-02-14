Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asılacak kadın
Miyase İlknur
Son Köşe Yazıları

Asılacak kadın

14.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Başlığı Pınar Kür’ün ünlü romanından apardım, çaktırmayın. Gerçi hikâyeleri farklı ama yine de işlediği suç göz önüne alındığında bence müebbet ceza az. Asılmalı diyeceğim ama idam cezası kalktı neylersin.

Kim o asılacak kadın?

Ayşe Barım, kim olacak.

Gezi Direnişi’nde günlerce sokaklarda sabahlayan, gazdan nefessiz kalan, tazyikli su ve cop yiyen on binlerin yapamadığını bir tane menajer mi, kast ajansı sahibi mi ne üç beş tane artisti parka getirerek yapsın?

Emrinde ordusu, binlerce polisi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya üç beş artistle kalkışmak az buz iş değil. Yalnız anlamadığım “şiddet ve cebir yolu ile” bu işi yapması. Onu ve sanatçılarını Gezi Parkı’nda görmüştüm. Uyuşuk uyuşuk oturuyorlardı öyle. Cebir ve şiddeti hangi ara kullandılar anlamadım.

Yok, kitlenin günler süren direnişi ona ve menajerliğini yaptığı artistlere mal ediyorlarsa bu alenen hırsızlık. On binlerin nakıs teşebbüs olarak kalan devrimini çalmak demek. Hem de taş atıp kolu yorulmadan.

En çok Davulcu Vedat’a haksızlık. Adam kalksın Dolmabahçe Stadyumu inşaatından kepçe çalsın, kullanmayı bile bilmediğinden yalpalaya yalpalaya TOMA’ları önüne katsın, esamesi okunmasın, hükümet eliyle bütün paye Ayşe Barım’a verilsin.

Mitingde ateşli konuşmalar yapan Mücella ablanın, Çiğdem Mater’in bile pabucu dama atıldı.

En çok da şimdi Reis’e toplu yıkama yağlama ayinleri düzenleyen Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı, Şafak Sezer, Metin Yıldız’a üzüldüm. Gezi Parkı’na gelmekle kalmayıp Tünel’den Taksim’e kadar yürüyüş bile yapmalarına karşın hükümet onları ciddiye alıp dava açmadı. Demek ki etkisiz elemanlarmış.

Yalnız benim bildiğim, bu hanımefendi ve artistleri Gezi Parkı’na geldiğinde zaten iş bitmişti. Park ele geçirilmiş, meydan direnişçilerin seyrangâhı olalı epey olmuştu. O kitleler o tarihlerde adını bile bilmediği, yüzünü görmediği Ayşe Barım’dan nasıl etkilenmiş de sokağa dökülmüşler enteresan. Hadi diyelim ki İstanbul’dakileri etkiledi, peki diğer illerdeki insanları nasıl sokağa dökmeyi başardı diye sormadan edemiyor insan.

SADECE EYLEMCİ DEĞİL, İNATÇI DA

Gezi eylemlerinde bugünlerde iktidarı destekleyen, o direnişe günlerce destek veren sanatçılara dokunulmadığı halde Ayşe Barım’a cezanın kesilmesinin arkasında başka bir bit yeniği var sanki.

TRT’nin dizilerine sanatçı verse, Saray’ın yapımcılarıyla ortak işlere imza atsa, Arap şeyhlerine sanatçılarını gönderse mesala bunlar başına gelir miydi?

Pek tabii gelmezdi. Bu kadıncağız zannımca sadece eylemci değil, aynı zamanda inatçı da.

Hem kel hem fodul derler böylelerine.

Savcı mütalaasında Barım için “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etmişti. Anlaşılan Ayşe Barım, kitleleri etkilediği gibi hâkimleri de etkilemiş olmalı ki suçunu “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım”a çevirerek 15 yıl hapis cezası verildi. Yetmezmiş gibi bir de “iyi hal” indirimi uygulanıp ceza 12 yıl altı aya düşürüldü.

Kravat mı takmış da iyi hal indirimi uygulanıyor?

Çiçeği burnunda Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu mahkeme heyetini Adilcevaz’a sürse yeridir.

İlgili Konular: #gezi #Miting #trt #EYLEM #Ayşe Barım

Yazarın Son Yazıları

Asılacak kadın

Başlığı Pınar Kür’ün ünlü romanından apardım, çaktırmayın.

Devamını Oku
14.02.2026
İyi gelirse bizden, kötü gelirse havadan

Kötülük her zaman havadan gelmiyor ama bu ay havadan geldi.

Devamını Oku
07.02.2026
‘Harika bir iş çıkardık’

ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağına dair bahisler bire yüz veriyor.

Devamını Oku
31.01.2026
Yine mi kandırıldık heval?

Görünen o Heval.

Devamını Oku
24.01.2026
Mollalar hicret eylese...

Ah keşke bunu yapabilseler.

Devamını Oku
17.01.2026
Bu Suriye dikiş tutmaz

Tutmaması için daha I. Dünya Savaşı sonrasında planlar hazırlanmıştı Suriye’de.

Devamını Oku
10.01.2026
Norşin’den IŞİD’e giden yol

Suriye’de sırf Esad’ı devirmek hevesiyle sınırlarımızda açık kapı politikası izlediğimizde terör örgütünün bumerang gibi dönüp bizi vuracağı hesap edilmedi.

Devamını Oku
03.01.2026
Polen Nihat ile Epözdemir ilişkisi

Türk toplumunun magazine ve dedikoduya bağımlı olduğu malum.

Devamını Oku
27.12.2025
Yolun sonu görünüyor Kasım Bey!

Evet Kasım Bey, yol sonuna geldin.

Devamını Oku
20.12.2025
Özel televizyonlar çıktı meslek bozuldu

Eski Türkiye’de bir yılda yaşayacağımız olaylar silsilesini bir haftada yaşadık.

Devamını Oku
13.12.2025
Dilin kemiği varmış

Son günlerin siyasi atmosferinde yaşanan krizlerin neredeyse tamamı iç ve dış siyasi aktörlerin belagatın şehvetine kendini kaptırmasından ötürüdür.

Devamını Oku
06.12.2025
Hayalet-i temsiliye

İmralı görüşmesinden önce Öcalan’a gidecek heyet, medyada ve kamuoyunda temsil heyeti ya da eski deyimle Heyet-i Temsiliye muamelesi görüyordu.

Devamını Oku
29.11.2025
Ankara yanıyor

Hem de ne yanma.

Devamını Oku
22.11.2025
Bedava yaşıyoruz bedava

Siz bakmayın enflasyonun yüzde 60’larda seyretmesine.

Devamını Oku
15.11.2025
Postmodern bir casusluk filmi

Yeni dönemin casuslarıyla kıyaslandığında eski casuslara acımamak elde değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Süper validen sonra süper savcılar geliyor

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
25.10.2025
Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor

Baş döndürücü hızla gelişen olaylar karşısında herkes birbirine soruyor “Neler oluyor” diye.

Devamını Oku
18.10.2025
Masada mıyız mönü de mi?

İktidar kanadına ve yandaş medyaya göre masadayız.

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin fevkinde verdik

Öyle böyle değil bayağı iyi verdik.

Devamını Oku
04.10.2025
CHP-MHP ittifakı mı dediniz?

Aynı suda ikinci kez yıkanmak sadece bizim sosyal demokratlara özgü bir durum herhalde.

Devamını Oku
20.09.2025
Ben Celal, geliyorum!

Hayda Celal de kim yahu?

Devamını Oku
13.09.2025
Kapadokya’nın tabutuna son çivi

Anlaşıldı AKP iktidarı Unesco Dünya Mirası Listesi’ne aldığı Kapadokya’yı bitirmeye ant içmiş.

Devamını Oku
06.09.2025
Açıldım açıldım açılamadım

Rahmetli Kamil Sönmez, “Sen bu yaylaları yaylayamazsun” türküsünün ikinci kuplesini kendine özgü Karadeniz ağzıyla şöyle okurdu...

Devamını Oku
30.08.2025
Bahçeli’nin ipiyle kuyuya inmek

Bizim muhalif mahalle bir âlem.

Devamını Oku
23.08.2025
Ver papazı al kızı

Kurulmak istenen yeni dünya düzeninin her zamanki gibi ilk uygulama bölgesi, bizim de içinde olduğumuz Ortadoğu olacağı artık kuşku götürmeyecek kadar aşikâr.

Devamını Oku
16.08.2025
Onlar esir değil, emanet

Yeter artık; gerçekten yeter. Askerler sizin stres topunuz ya da esiriniz değil, devlete emanet edilmiş ana kuzularıdır.

Devamını Oku
02.08.2025
Mutfakta biri mi var?

Buna eminim ama kanıtlayamam. Son bir yılda yaşadıklarımızı başka türlü anlamlandırmak mümkün değil zira.

Devamını Oku
26.07.2025
Devleti terör örgütüne bırakırsan...

Eserinizle övünün. Güneyimizde ikinci bir Lübnan yarattığınız için ne kadar övünseniz az.

Devamını Oku
19.07.2025
Tunç Soyer konuşuyor

Aslında tam öyle değil. Konuşan onun adına, avukatlığını da üstlenen kızı Defne Soyer...

Devamını Oku
12.07.2025
Fena satışa geldik

Sonucuna da katlanırsın. Evet, babalar gibi sattılar faturasını da toplum olarak biz ödüyoruz...

Devamını Oku
05.07.2025
Vatan haini kimdir?

Sağ iktidarların en bildik söylemidir kendisini eleştirenleri “vatan haini” ilan etmek.

Devamını Oku
28.06.2025
Akıl gel başıma takıl

İlhan abinin yazılarında sıkça kullandığı “Akıl gel başıma takıl” sözü...

Devamını Oku
21.06.2025
Darbenin eli kulağında

Bizde değil canım; Amerika’da. Trump’ın öngörülmez, çılgın ve zikzak politikaları devam ederse Amerikan müesses nizamını ayakta tutanlar darbe yapabilir.

Devamını Oku
14.06.2025
Çöpçüsün sen çöpçü kal

İzmir Belediyesi işçilerinin başlattığı grev bir hafta sürdü. Bitmeyen grev yoktur zaten.

Devamını Oku
07.06.2025
Önce yargısız infazları durdur

İktidar haftalardır yeni infaz düzenlemesi ile ilgili, “Bayramdan önce cezaevleri boşalacak” umudunu pompaladı.

Devamını Oku
31.05.2025
Katliam ortaklığı ile övünmek

“Terörsüz Türkiye” şiarıyla yola çıkan ve PKK ile masaya oturan AKP iktidarı, bu kesime şirinlik yapmak için tarihteki katliam ortaklığına vurgu yapması akıllara ziyan bir anlayış.

Devamını Oku
24.05.2025
Savulun bozkürtler geliyor

Ne ilginç bir dönemden geçiyoruz. Anlayabilene aşk olsun. Daha iki yıl önce yapılan seçimlerde “Kılıçdaroğlu’nu Kandil destekliyor”, “PKK’liler sayaç okuyacak” diyen Cumhur İttifakı, Kandil’den gelen bildiriyi sevinçle karşıladı.

Devamını Oku
17.05.2025
Multi siyasi teröristlerimiz

Multi siyasi teröristlerimiz

Devamını Oku
10.05.2025
FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

Devamını Oku
03.05.2025
Vicdan mahkemesi duruşma notları

Vicdan mahkemesi duruşma notları

Devamını Oku
26.04.2025