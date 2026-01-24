Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yine mi kandırıldık heval?
Miyase İlknur
Son Köşe Yazıları

Yine mi kandırıldık heval?

24.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Görünen o Heval. ABD bir kez daha “kullan at” politikasını uyguladı. Geçmişte Barzanileri, Afganistan’da Sovyet işgaline karşı kullandığı cihatçı örgütleri ve Arap Baharı’nda kullandığı Müslüman Kardeşleri işi bittikten sonra nasıl başından attıysa bu kez de PKK’yi kullanıp attı. Gerçi PKK’yi satması ilk değildi. Öcalan’ı paketleyip Türkiye’ye teslim eden de aynı ABD’ydi.

Sevr’de kendilerine vaat edilen bağımsız Kürdistan hayali ile emperyal ülkelerden birine sırtını dayayan bu hareket her defasında kaderleriyle baş başa bırakıldılar. Bu hayalperest örgütlerin ve liderlerin hesapsız stratejileri yüzünden Kürt halkı büyük trajediler yaşamak zorunda kaldı. Sırtını dayadıkları ülkeler ise bu trajediyi uzaktan izlemekle yetindi.

Kimi zaman Rusya’nın kimi zaman İran’ın kimi zaman da İngiltere ve Fransa’nın kullandığı Kürt siyasal hareketi, 70’li yıllardan beri de ABD’nin kullanışlı aparatı haline getirildi. 1921’de İngilizlere güvenerek Irak’ta bağımsız Kürt devleti kuran Şeyh Mahmut Berzenci isyanından İngiltere ve Fransa’nın tahrikiyle başlayan Ağrı isyanına, Rusya’nın desteğiyle kurulan Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nden ABD’nin desteğine güvenerek 1960 ve 70’lerde önce İran’a ardından da ABD’ye güvenip ayaklanmalar çıkaran Molla Mustafa Barzani’ye, İran-Irak Savaşı sırasında İran’ın tahrikiyle ayaklanan Mesut Barzani’ye kadar hep aynı stratejik yanlışlar yapıldı.

Kendilerine bağımsız devlet ya da federatif cumhuriyet kurma vaadi ile kullanılan Kürt siyasal önderlerin unuttukları, kendilerini kullanan devletlerin kendi aralarında bir gecede “Şunu al/Bunu ver” diyerek anlaşabilecekleri ve konjonktürel olarak kullandıkları örgütleri kaderiyle baş başa bırakacakları gerçeğiydi.

KİSSİNGER VE TRUMP’IN ORTAK DİLİ 

Suriye’de iç karışıklıktan yararlanarak IŞİD’le savaşma bahanesiyle bölgeye yerleşen PKK, burada özerk bir devletçik kuracağını düşünerek aynı hatayı yaptı. Bu hatasıyla Suriyeli Kürtlerin de kazanımlarına darbe vurdu. Şimdi bizzat Kandil sözcülerinin ağzından ABD’ye “Bizi terk etme” tiratları yükseliyor. ABD’nin de çok umurundaydı. Hele hele “Bize sahip çıkmazsanız IŞİD militanlarını serbest bırakırız” hamlesi tam bir akıl tutulmasıydı. Büyük devletler kendilerine şantaj yapılmasını hiç affetmezler. 1962 yılında Irak’ta ayaklanan Barzani de New York Times muhabiri Schmidt’e verdiği demeçte benzer cümleler kurmuştu.

“Biz kazanıyoruz. Artık siz Amerikalılar bize karşı eskisi gibi davranamazsınız. Bize yardım etmek size de avantajlar sağlayacaktır. Zira bir savaşta bize ihtiyacınız olabilir. Ortadoğu’nun en iyi yetişmiş askeri birlikleri Kürt birlikleridir. Şayet ABD bize yardım etmezse biz de Sovyetlerle anlaşırız.”

Sonuç, ABD tınmadığı gibi Sovyetler de Irak’ın başındaki Kasım’ı destekledi. Aynı Barzani, 1970’lerde de ABD Başkanı Carter’a ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’e mektup yazıp “Size güvendiğimiz için Irak’ın bize özerklik verme teklifini de geri çevirdik. Şimdi ortada kaldık. Hani özerklik nerede” diye sormuş, cevap ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’den gelmişti. Kissinger’ın cevabı Donald Trump’ın önceki günkü sözleri ile bire bir aynıdı:

“Sizin ve halkınızın yiğitliğine hayranız.”

Silahlı Kürt siyasi hareketi, vatandaşı oldukları devletlerin bölünme korkusunu ya da kimilerine göre paranoyasını her daim diri tutacak silahlı mücadele yerine demokratik mücadele yöntemini deneseydi belki kendiliğinden pek çok kazanım elde edebilirlerdi.

Hiçbir şey için geç değil hâlâ.

İlgili Konular: #ABD #Trump #kürt #Sevr Anlaşması #sovyetler birliği

Yazarın Son Yazıları

Yine mi kandırıldık heval?

Görünen o Heval.

Devamını Oku
24.01.2026
Mollalar hicret eylese...

Ah keşke bunu yapabilseler.

Devamını Oku
17.01.2026
Bu Suriye dikiş tutmaz

Tutmaması için daha I. Dünya Savaşı sonrasında planlar hazırlanmıştı Suriye’de.

Devamını Oku
10.01.2026
Norşin’den IŞİD’e giden yol

Suriye’de sırf Esad’ı devirmek hevesiyle sınırlarımızda açık kapı politikası izlediğimizde terör örgütünün bumerang gibi dönüp bizi vuracağı hesap edilmedi.

Devamını Oku
03.01.2026
Polen Nihat ile Epözdemir ilişkisi

Türk toplumunun magazine ve dedikoduya bağımlı olduğu malum.

Devamını Oku
27.12.2025
Yolun sonu görünüyor Kasım Bey!

Evet Kasım Bey, yol sonuna geldin.

Devamını Oku
20.12.2025
Özel televizyonlar çıktı meslek bozuldu

Eski Türkiye’de bir yılda yaşayacağımız olaylar silsilesini bir haftada yaşadık.

Devamını Oku
13.12.2025
Dilin kemiği varmış

Son günlerin siyasi atmosferinde yaşanan krizlerin neredeyse tamamı iç ve dış siyasi aktörlerin belagatın şehvetine kendini kaptırmasından ötürüdür.

Devamını Oku
06.12.2025
Hayalet-i temsiliye

İmralı görüşmesinden önce Öcalan’a gidecek heyet, medyada ve kamuoyunda temsil heyeti ya da eski deyimle Heyet-i Temsiliye muamelesi görüyordu.

Devamını Oku
29.11.2025
Ankara yanıyor

Hem de ne yanma.

Devamını Oku
22.11.2025
Bedava yaşıyoruz bedava

Siz bakmayın enflasyonun yüzde 60’larda seyretmesine.

Devamını Oku
15.11.2025
Postmodern bir casusluk filmi

Yeni dönemin casuslarıyla kıyaslandığında eski casuslara acımamak elde değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Süper validen sonra süper savcılar geliyor

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
25.10.2025
Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor

Baş döndürücü hızla gelişen olaylar karşısında herkes birbirine soruyor “Neler oluyor” diye.

Devamını Oku
18.10.2025
Masada mıyız mönü de mi?

İktidar kanadına ve yandaş medyaya göre masadayız.

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin fevkinde verdik

Öyle böyle değil bayağı iyi verdik.

Devamını Oku
04.10.2025
CHP-MHP ittifakı mı dediniz?

Aynı suda ikinci kez yıkanmak sadece bizim sosyal demokratlara özgü bir durum herhalde.

Devamını Oku
20.09.2025
Ben Celal, geliyorum!

Hayda Celal de kim yahu?

Devamını Oku
13.09.2025
Kapadokya’nın tabutuna son çivi

Anlaşıldı AKP iktidarı Unesco Dünya Mirası Listesi’ne aldığı Kapadokya’yı bitirmeye ant içmiş.

Devamını Oku
06.09.2025
Açıldım açıldım açılamadım

Rahmetli Kamil Sönmez, “Sen bu yaylaları yaylayamazsun” türküsünün ikinci kuplesini kendine özgü Karadeniz ağzıyla şöyle okurdu...

Devamını Oku
30.08.2025
Bahçeli’nin ipiyle kuyuya inmek

Bizim muhalif mahalle bir âlem.

Devamını Oku
23.08.2025
Ver papazı al kızı

Kurulmak istenen yeni dünya düzeninin her zamanki gibi ilk uygulama bölgesi, bizim de içinde olduğumuz Ortadoğu olacağı artık kuşku götürmeyecek kadar aşikâr.

Devamını Oku
16.08.2025
Onlar esir değil, emanet

Yeter artık; gerçekten yeter. Askerler sizin stres topunuz ya da esiriniz değil, devlete emanet edilmiş ana kuzularıdır.

Devamını Oku
02.08.2025
Mutfakta biri mi var?

Buna eminim ama kanıtlayamam. Son bir yılda yaşadıklarımızı başka türlü anlamlandırmak mümkün değil zira.

Devamını Oku
26.07.2025
Devleti terör örgütüne bırakırsan...

Eserinizle övünün. Güneyimizde ikinci bir Lübnan yarattığınız için ne kadar övünseniz az.

Devamını Oku
19.07.2025
Tunç Soyer konuşuyor

Aslında tam öyle değil. Konuşan onun adına, avukatlığını da üstlenen kızı Defne Soyer...

Devamını Oku
12.07.2025
Fena satışa geldik

Sonucuna da katlanırsın. Evet, babalar gibi sattılar faturasını da toplum olarak biz ödüyoruz...

Devamını Oku
05.07.2025
Vatan haini kimdir?

Sağ iktidarların en bildik söylemidir kendisini eleştirenleri “vatan haini” ilan etmek.

Devamını Oku
28.06.2025
Akıl gel başıma takıl

İlhan abinin yazılarında sıkça kullandığı “Akıl gel başıma takıl” sözü...

Devamını Oku
21.06.2025
Darbenin eli kulağında

Bizde değil canım; Amerika’da. Trump’ın öngörülmez, çılgın ve zikzak politikaları devam ederse Amerikan müesses nizamını ayakta tutanlar darbe yapabilir.

Devamını Oku
14.06.2025
Çöpçüsün sen çöpçü kal

İzmir Belediyesi işçilerinin başlattığı grev bir hafta sürdü. Bitmeyen grev yoktur zaten.

Devamını Oku
07.06.2025
Önce yargısız infazları durdur

İktidar haftalardır yeni infaz düzenlemesi ile ilgili, “Bayramdan önce cezaevleri boşalacak” umudunu pompaladı.

Devamını Oku
31.05.2025
Katliam ortaklığı ile övünmek

“Terörsüz Türkiye” şiarıyla yola çıkan ve PKK ile masaya oturan AKP iktidarı, bu kesime şirinlik yapmak için tarihteki katliam ortaklığına vurgu yapması akıllara ziyan bir anlayış.

Devamını Oku
24.05.2025
Savulun bozkürtler geliyor

Ne ilginç bir dönemden geçiyoruz. Anlayabilene aşk olsun. Daha iki yıl önce yapılan seçimlerde “Kılıçdaroğlu’nu Kandil destekliyor”, “PKK’liler sayaç okuyacak” diyen Cumhur İttifakı, Kandil’den gelen bildiriyi sevinçle karşıladı.

Devamını Oku
17.05.2025
Multi siyasi teröristlerimiz

Multi siyasi teröristlerimiz

Devamını Oku
10.05.2025
FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

Devamını Oku
03.05.2025
Vicdan mahkemesi duruşma notları

Vicdan mahkemesi duruşma notları

Devamını Oku
26.04.2025
Biz kasetlerin, el Kıbrıs’ın derdinde

Biz kasetlerin, el Kıbrıs’ın derdinde

Devamını Oku
19.04.2025
Miyase İlknur yazdı...

Z kuşağının AKP polisi ve yargısıyla sınavı

Devamını Oku
12.04.2025
Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

Devamını Oku
05.04.2025