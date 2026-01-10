Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu Suriye dikiş tutmaz
Miyase İlknur
Son Köşe Yazıları

Bu Suriye dikiş tutmaz

10.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Tutmaması için daha I. Dünya Savaşı sonrasında planlar hazırlanmıştı Suriye’de. Sykes Picot Anlaşması çerçevesinde Filistin’i İngiliz, Suriye ve Lübnan’ı da ayrı ayrı Fransız manda yönetimine bırakmıştı.

Fransızlar, Suriye’de egemenliklerini daim kılmak için etnik ve dini ayrışmanın tohumlarını o günlerde atmışlardı. Suriye’nin kuzeyinde bir Alevi devleti, merkezde bir Sünni devleti ve güneyde bir Dürzi devleti kurulma planı hayata geçiren manda yönetimi, diğer bölgelerde ise beş ayrı otonom bölge kurmuştu.

Böl-parçala-yönet politikası için masa başında yapılan bu planın sancıları çekiliyor bugün.

Bağımsızlığına kavuştuktan sonra Arap milliyetçiliğini öne çıkaran politikalar sayesinde birliğini bugüne kadar koruyabildi.

Arap Baharı adı altında bölgeyi Kuzey Afrika’dan Suriye’ye kadar Müslüman Kardeşler üzerinden yönetme projesinin Suriye’yi getirdiği durum ortada.

Topraklarının bir bölümü İsrail’in, bir diğer bölümü YPG görünümlü PKK’nin kontrolünde. Tarih boyunca hiçbir yönetime biat etmeyen Dürziler İsrail’in de desteğiyle kendi bölgelerinde otonomi yönetimini fiilen çoktan ilan etmiş. Sahildeki Alevilerin arkasında şimdilik herhangi bir devletin desteği yok. Zira Esad rejiminin bütün kefareti onlara yüklenmiş durumda. Hem HTŞ yönetimi hem de İsrail’in nefret objesi olan Alevilere yönelik baskı ve katliamlar devam ederse bu bölgede de büyük çatışmalar kaçınılmaz hale gelir.

Başından beri istikrarsız ve dışarıdan yönetilebilir bir Suriye isteyen İsrail ve ABD’nin planı kusursuz gerçekleşti.

Geçen hafta ABD’nin arabuluculuğunda Paris’te bir araya gelen İsrail ve Suriye arasında bir anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Paris’te olmasına karşın görüşmelere katılmadı ya da katılamadı.

Sonuç; Suriye, İsrail’e Golan Tepelerini bıraktığı gibi ortak istihbarat ve ülkenin yeniden inşası için anlaşma imzalamak zorunda kaldı.

Tüh!

Suriye’yi bizim müteahhitler inşa edecek, paralar bize akacak diye kurduğumuz hayaller yerle yeksan oldu.

Bu anlaşma için Şara’yı kimse suçlayamaz. Sonuçta Şara için Türkiye’nin suyuna gitmesi çok da elzem değil. O da bunun bilincinde.

TERÖRİST TERÖRİSTE KARŞI 

Halep’te YPG ile çatışmasına bakıp güneyimizde Kürt otonom devletinin kurulmayacağına dair erken umuda kapılmamak lazım. Sonuçta Şara yönetimi petrol, doğalgaz ve hidroelektrik santrallerinin gelirlerini alma ya da paylaşma karşılığında Kürt otonom bölgesi kurulması için SDG ile anlaşabilir.

Türkiye’nin “Suriye’nin toprak bütünlüğü” vurgusu çok da anlamlı değil. Zira Esad döneminde HTŞ’nin İdlib’de kurduğu yönetim de Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı bir durumdu. Astana Anlaşması’na imza koyan Türkiye “Suriye’nin toprak bütünlüğünü” tanımasına rağmen İdlib’de HTŞ’nin bağımsız bir devletçik oluşturmasına destek olmuştu. SDG için “Ama onlar terörist” diye itirazında Türkiye tabii ki haklı. Ancak unutmamak gerekir ki HTŞ de uluslararası teröristler listesindeydi.

Eğer Türkiye, 2011 yılında Suriye’de demokratik muhalefetin başlattığı halk hareketinin İhvancılar tarafından çalınıp silahlı kalkışmaya dönüşmesine destek olmasaydı bugün Suriye yönetiminde HTŞ terör örgütünün lideri değil demokratik muhalefetin oluşturacağı bir yönetim olacaktı ve Suriye bu hale gelmeyecekti.

Suriye’de bundan sonra “İstikrar sağlanır mı” derseniz pek umut yok. Yarın İsrail ve ABD’nin planları değişebilir; SDG, Dürzi yönetimi ve Alevilere bir de eski HTŞ’li şimdi Şara muhalifi gruplar ayaklanırsa Şara orada oturamaz. Biz de daha çok Suriye konuşuruz.

İlgili Konular: #terörist #suriye #Halep #YPG #HTŞ

Yazarın Son Yazıları

Bu Suriye dikiş tutmaz

Tutmaması için daha I. Dünya Savaşı sonrasında planlar hazırlanmıştı Suriye’de.

Devamını Oku
10.01.2026
Norşin’den IŞİD’e giden yol

Suriye’de sırf Esad’ı devirmek hevesiyle sınırlarımızda açık kapı politikası izlediğimizde terör örgütünün bumerang gibi dönüp bizi vuracağı hesap edilmedi.

Devamını Oku
03.01.2026
Polen Nihat ile Epözdemir ilişkisi

Türk toplumunun magazine ve dedikoduya bağımlı olduğu malum.

Devamını Oku
27.12.2025
Yolun sonu görünüyor Kasım Bey!

Evet Kasım Bey, yol sonuna geldin.

Devamını Oku
20.12.2025
Özel televizyonlar çıktı meslek bozuldu

Eski Türkiye’de bir yılda yaşayacağımız olaylar silsilesini bir haftada yaşadık.

Devamını Oku
13.12.2025
Dilin kemiği varmış

Son günlerin siyasi atmosferinde yaşanan krizlerin neredeyse tamamı iç ve dış siyasi aktörlerin belagatın şehvetine kendini kaptırmasından ötürüdür.

Devamını Oku
06.12.2025
Hayalet-i temsiliye

İmralı görüşmesinden önce Öcalan’a gidecek heyet, medyada ve kamuoyunda temsil heyeti ya da eski deyimle Heyet-i Temsiliye muamelesi görüyordu.

Devamını Oku
29.11.2025
Ankara yanıyor

Hem de ne yanma.

Devamını Oku
22.11.2025
Bedava yaşıyoruz bedava

Siz bakmayın enflasyonun yüzde 60’larda seyretmesine.

Devamını Oku
15.11.2025
Postmodern bir casusluk filmi

Yeni dönemin casuslarıyla kıyaslandığında eski casuslara acımamak elde değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Süper validen sonra süper savcılar geliyor

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
25.10.2025
Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor

Baş döndürücü hızla gelişen olaylar karşısında herkes birbirine soruyor “Neler oluyor” diye.

Devamını Oku
18.10.2025
Masada mıyız mönü de mi?

İktidar kanadına ve yandaş medyaya göre masadayız.

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin fevkinde verdik

Öyle böyle değil bayağı iyi verdik.

Devamını Oku
04.10.2025
CHP-MHP ittifakı mı dediniz?

Aynı suda ikinci kez yıkanmak sadece bizim sosyal demokratlara özgü bir durum herhalde.

Devamını Oku
20.09.2025
Ben Celal, geliyorum!

Hayda Celal de kim yahu?

Devamını Oku
13.09.2025
Kapadokya’nın tabutuna son çivi

Anlaşıldı AKP iktidarı Unesco Dünya Mirası Listesi’ne aldığı Kapadokya’yı bitirmeye ant içmiş.

Devamını Oku
06.09.2025
Açıldım açıldım açılamadım

Rahmetli Kamil Sönmez, “Sen bu yaylaları yaylayamazsun” türküsünün ikinci kuplesini kendine özgü Karadeniz ağzıyla şöyle okurdu...

Devamını Oku
30.08.2025
Bahçeli’nin ipiyle kuyuya inmek

Bizim muhalif mahalle bir âlem.

Devamını Oku
23.08.2025
Ver papazı al kızı

Kurulmak istenen yeni dünya düzeninin her zamanki gibi ilk uygulama bölgesi, bizim de içinde olduğumuz Ortadoğu olacağı artık kuşku götürmeyecek kadar aşikâr.

Devamını Oku
16.08.2025
Onlar esir değil, emanet

Yeter artık; gerçekten yeter. Askerler sizin stres topunuz ya da esiriniz değil, devlete emanet edilmiş ana kuzularıdır.

Devamını Oku
02.08.2025
Mutfakta biri mi var?

Buna eminim ama kanıtlayamam. Son bir yılda yaşadıklarımızı başka türlü anlamlandırmak mümkün değil zira.

Devamını Oku
26.07.2025
Devleti terör örgütüne bırakırsan...

Eserinizle övünün. Güneyimizde ikinci bir Lübnan yarattığınız için ne kadar övünseniz az.

Devamını Oku
19.07.2025
Tunç Soyer konuşuyor

Aslında tam öyle değil. Konuşan onun adına, avukatlığını da üstlenen kızı Defne Soyer...

Devamını Oku
12.07.2025
Fena satışa geldik

Sonucuna da katlanırsın. Evet, babalar gibi sattılar faturasını da toplum olarak biz ödüyoruz...

Devamını Oku
05.07.2025
Vatan haini kimdir?

Sağ iktidarların en bildik söylemidir kendisini eleştirenleri “vatan haini” ilan etmek.

Devamını Oku
28.06.2025
Akıl gel başıma takıl

İlhan abinin yazılarında sıkça kullandığı “Akıl gel başıma takıl” sözü...

Devamını Oku
21.06.2025
Darbenin eli kulağında

Bizde değil canım; Amerika’da. Trump’ın öngörülmez, çılgın ve zikzak politikaları devam ederse Amerikan müesses nizamını ayakta tutanlar darbe yapabilir.

Devamını Oku
14.06.2025
Çöpçüsün sen çöpçü kal

İzmir Belediyesi işçilerinin başlattığı grev bir hafta sürdü. Bitmeyen grev yoktur zaten.

Devamını Oku
07.06.2025
Önce yargısız infazları durdur

İktidar haftalardır yeni infaz düzenlemesi ile ilgili, “Bayramdan önce cezaevleri boşalacak” umudunu pompaladı.

Devamını Oku
31.05.2025
Katliam ortaklığı ile övünmek

“Terörsüz Türkiye” şiarıyla yola çıkan ve PKK ile masaya oturan AKP iktidarı, bu kesime şirinlik yapmak için tarihteki katliam ortaklığına vurgu yapması akıllara ziyan bir anlayış.

Devamını Oku
24.05.2025
Savulun bozkürtler geliyor

Ne ilginç bir dönemden geçiyoruz. Anlayabilene aşk olsun. Daha iki yıl önce yapılan seçimlerde “Kılıçdaroğlu’nu Kandil destekliyor”, “PKK’liler sayaç okuyacak” diyen Cumhur İttifakı, Kandil’den gelen bildiriyi sevinçle karşıladı.

Devamını Oku
17.05.2025
Multi siyasi teröristlerimiz

Multi siyasi teröristlerimiz

Devamını Oku
10.05.2025
FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

Devamını Oku
03.05.2025
Vicdan mahkemesi duruşma notları

Vicdan mahkemesi duruşma notları

Devamını Oku
26.04.2025
Biz kasetlerin, el Kıbrıs’ın derdinde

Biz kasetlerin, el Kıbrıs’ın derdinde

Devamını Oku
19.04.2025
Miyase İlknur yazdı...

Z kuşağının AKP polisi ve yargısıyla sınavı

Devamını Oku
12.04.2025
Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

Devamını Oku
05.04.2025
Anlamadım gitti!..

Anlamadım gitti!..

Devamını Oku
29.03.2025
Aşk mı, memleket bu haldeyken...

Aşk mı, memleket bu haldeyken...

Devamını Oku
25.03.2025