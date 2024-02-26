İyi insandan ne çıkar?

26 Şubat 2024 Pazartesi

“Hayatım boyunca iyi bir insan olmak için çalıştım.” Tırnak içinde ama bana ait. Babam çok iyi bir insandı. Annem çok iyi bir insandı. O evi nasıl evirip çevirirdi, o dar bütçe ile nasıl kotarırdı hâlâ anlayamam. Evimizin kirası 50 lira idi. Ev sahibimiz Şahbaz amca zam istedi. Savaş yılları. Babam memur. Gelirimiz vasat. Annem masamızdan ne köfteyi eksik ediyor ne güzel yemekleri. Beni kasaba gönderdiğinde aklımda kalan sipariş şu: “Yarım kilo yağsız kıyma kasap amca.” Babam, annem, anneannem, ağabeyim, ablam, ben. Altı kişi yarım kilo etle nasıl doyuyoruz biz? Tamam, yanında pilav, patates, salata falan işi götürüyor ama o yarım kilo kıyma ile yapılan köfte nasıl bu kadar bereketli olabiliyor? Çok güzel yemek yapardı annem. Ablam ondan öğrendiği için o geleneği kendi evinde sürdürdü. Kızı Füsun da güzel yemek yapar. Ailemdeki bütün insanlar iyi idi. Ben de yaşamım boyunca öyle olmak için çalıştım. İyi insandan “iyi aktör”, “iyi manav”, “iyi doktor”, “iyi politikacı” iyi her şey çıkar. Önce insan ol, sonra iyi insan ol, sonrası kolaydır artık.

Kimi seyreder dizi, kimi seyreder bizi. Tiyatro sahnesinden söz ediyorum “bizi” derken. Yoksa televizyonda da bizi çok izlediler. En son “Cennet Mahallesi”ni yaptım. Kaç kez oynadı unuttum. Hâlâ bana sosyal medya üzerinden bölümleri yolluyorlar. Benim ilk yazdığım “Sulukule Müzikali Gırgıriye” idi. Film yapıldı dört kez. Tümü kapalı gişe gitti. Aynı proje dizi olarak televizyona yapıldı. Gün birincisi oldu. İyi tasarlanmış bir hikâyeydi.

‘İYİ’



Zaman zaman hayatımda olan dostlardan da söz etmek geliyor içimden. Okuduğunuz yazıda, hayata bakışım, yaşadıklarım, bildiklerim, bilmediklerim, sevdiklerim, hazlarım, tutkularım falan, türlü duygularım olacak. Tanıdıklarımdan da söz edeceğim ara sıra.

Celal Ülgen. Avukat. İyi avukat, devrimci avukat, dürüst avukat, ünlü avukat. Celal için türlü adlandırmalar yapılabilir. Pek çoğu olumludur tariflerin. Pek çoğu deme nedenim, karşı taraf onun bu denli cesur ve iyi olmasından hoşlanmaz. Türlü tarifler Celal’i anlatabilir. Ama benim için tek tarifi vardır onun. “İyi adam”. Celal Ülgen iyi insandan iyi avukat çıkabileceğinin örneğidir. Derslerimde altını sık sık vurguladığım şudur: “İyi insandan, iyi aktör, iyi manav, iyi avukat, iyi doktor çıkarmak kolaydır.” Önceden de değindiğim gibi önce iyi insan olmamız gerekiyor. Peki, kötü insandan iyi avukat çıkmaz mı? Bilmem, belki çıkar, belki çıkmaz. Ben bu işin uzmanı değilim. Benim konum Celal. Celal iyi insan, iyi adam ve iyi avukat. Sonra iyi aile adamı, iyi koca, iyi baba, iyi kayınpeder, iyi dede. Yani Celal Ülgen iyi. Kısaca İYİ... Günümüzde az bulunan bu özelliği vurgulamak istedim. Kim iyi, kim kötü bunu tartışacak değilim.

Ben bir dostumu tek sözcükle tariflersem ne derim diye düşündüm ve buldum: “İYİ”.

İNİŞTEKİ HIZ...



Çocuk parklarındaki kaydıraklara iyi baktınız mı hiç? Ben hayatı o kaydıraklara benzetirim. Minik bir çocuk düşünün. Kaydırağın merdivenlerinden yukarıya o kadar yavaş adımlarla çıkar ki. Sonra düzlüğe gelir. Oradan kaydırağın başına ve kendini aşağıya bırakır. Birkaç saniye sürer aşağı inmesi. O kadar zahmetle çıktığı, dakikalar alan yolculuğu birkaç saniyede sonlanıverir... İşte hayat da tam böyle bir şey. İlk yılları geçerken farkında bile olmuyorsunuz. Ama yaşlılıkta sonlara doğru gelirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Yavaş yavaş çıktığınız o merdivenlerden sonra aşağı inişteki hız hiç orantılı değil. Yaşayınca anlaşılıyor. Ama gene de iyi yaşadıysanız bu hızlı inişi doğal karşılıyorsunuz. İyi ki bu dünyaya gelmişim ve iyi ki yaşamışım diyebilmek güzel bir şey.



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Atatürk diyor ki: “Din ve mezhep, hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.”

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BİR ARAŞTIRMA



Arnold M. Ludwig “King Of The Mountain” yani yirminci yüzyılın siyasi liderleri listesinde Mao, Roosevelt, De Gaulle, Nehru, Churchill ve daha pek çok kişi var. Toplam 200 kişiyi aşıyor. Netru 25, Churchill 22, Castro yirmi üç, Ladin 28, Kennedy 15 puan almışlar. Sadece bir kişi 31 puanla ilk sırada. “20. yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı olarak geçiyor.” Sizce kim olabilir? Bildiniz. O lider Mustafa Kemal Atatürk.



BJK



Ben bu Beşiktaş takımını bir başka seviyorum. Taraftarı kimseye benzemiyor. Özel gençler bunlar. Gerçekten Mustafa Kemal’in askerleri Beşiktaş bence, tam bir halk takımı.

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Veli Ağbaba CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

Yakışır... Hayırlı olsun.

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MURAT KURUM

Murat Kurum, bir açılış için Ekrem İmamoğlu'na "Davet edilsen ne oluuurrrr, edilmesen ne oluuuurrrr" dedi.

Murat efendi, ben de sana bir davet yapıyorum: Seni edepli olmaya davet ediyorum. Ama olsan ne oluuurr olmasan ne oluuurrr.



