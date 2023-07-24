Romanlar
Hakan Bulut. Bu genç adam İzmir’de yaşayan “Roman Medya Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı”dır. Yıllardır Roman çocuklarının haklarını korumak için savaş veriyor. Henüz ilkokula başlayan Roman çocuklarına uygulanan baskı çizmeyi aşmış durumda. “Çocuğunuzu bu okuldan alın burası ona göre bir yer değil” Cümlesinden de anlaşılacağı üzere içerisinde bulunduğumuz sistemde iktidarın onlara yakınmış gibi görünüp tam aksi uygulamaları vardır.
Eğer Roman çocuklarına bir ayrıcalık yapılacaksa bu ancak “pozitif ayrımcılık” olabilir. Romanlar dünyanın renkleridir. Bu konuda Aleviydi, Sünniydi, Türktü, Kürt’tü, Romandı, Ermeniydi diye bakmadan insan onuruna yakışır tavır almalıyız.
Biz gerçekten AB’ye girmek istiyor muyuz yoksa 50 yıldır olduğu gibi arka kapıda bekletilmeyi mi düşünüyoruz?
ÖZÜR
Geçenlerde gazetemin 1. sayfasında “Atatürk’e Mektup” adlı yazım yayımlandı. Orada MSÜ Sinema Bölümü kurucusu Sami Şekeroğlu’nun adı Şekercioğlu olarak geçti. Bu hata ne gazetemden ne de benden kaynaklanıyordu. Sadece dalgın yardımcım Şekeroğlu’nu Şekercioğlu olarak yazmış. Özür diledi. Ben de herkesten bir defa daha özür diliyorum. Koskoca Sami Şekeroğlu’nun adı yanlış yazılamaz.
İNSAN
O zamanlar televizyon ve internet yoktu. Biz sadece insanla ilgilenirdik. Mesleğimizde insan tek amaç ve tek araçtır. Biz insanı, insana insanla anlatırız. Her mekanik unsur oyunculuğu bozuyor.
EPİKTETOS
İyimserlik felsefesinin ilk ismi. O bir köle. Efendisi bir gün kölesinin ayaklarını kendi ayaklarının arasına sarmış, hızla açıp kapıyor. Canı yanıyor kölenin ve “Efendimiz, bacağımı kıracaksınız” diyor. Efendi, “Kırarım, kölem değil misin?” diyerek devam ediyor ve çat diye bacağın biri kırılıyor. Epiktetos tanrılara şükretmeye başlıyor. Efendisi kızıyor: “Bacağını kırdım, sen şükrediyorsun, neden?” “Öteki bacağımı kırmadığınız için” diyor Epiktetos. 1961 yılında okumuştum onu. Pollyannacılık böyle başlamış diye düşünmüştüm. Optimistler böyledir. Olaylara hep iyi yönünden bakarlar. Zaman zaman yararı vardır. Optimist sözcüğü başka anlamlarda da kullanılır. Gerçekte benzerlik arz eder ama altı yedi yaşlarındaki küçük çocukların kullandıkları tek yelkenli minik teknelere de optimist adı verilir. Pesimist olmak yerine optimist olmak daha iyi. Ama ben o sözcük yerine iyimseri kullanıyorum.
BİR KIVILCIMLA...
Bir kıvılcımla
Başlar yangınlar
Alev alev olur ortalık
Sarar dört bir yanı
Beyaz dumanlar
Sonra durulur
Söner ateş.
Bir bakmışsın
Devrim olmuş
İşte o kıvılcımdan
O devrimi
Başlatan
Ve o umuttur
İnsanı
Yaşatan.
Eylül 2019
İYİ OLAN
Sevdiğim sözlerden biridir: “İyi olanı sona sakla.” Aslında bu, tiyatro oyunlarında sahne finalleri, perde finalleri için en önde gelen prensiplerden biridir. Konunun en tırmandığı, en çok merak uyandırdığı yerler tablo ve perde finalleri olmalıdır. “Acaba sonra ne olacak?” Bu soruyu sordurmayan bir oyun, bir senaryo tutmaz. Seyirciyi en çok ayakta tutan şey meraktır. İyi olanı sahne veya perde sonuna saklamak yazarın ustalığını da gösterir. Sadık Şendil, Haldun Taner komedide bunu en iyi yapan büyük ustalardı. Sadık abinin senaristlikten gelen deneyimi oyunlarında da görülür. Yedi Kocalı Hürmüz’ün, Kanlı Nigar’ın, Çılgın Yenge’nin yıllarca kapalı gişe oynamalarının temel nedeni burada yatmaktadır. Büyük yazarların özelliğidir bu. Romanda da öyküde de böyledir durum. Size yine bildiğinizi umduğum bir şeyleri tekrarladım. Affedersiniz.
“LOZAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIK SENEDİDİR.”
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