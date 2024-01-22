22 Ocak 2024 Pazartesi

Sadık Şendil. Cumhuriyetin gülümseten yüzü. Hazırcevaplığı yazarlığı kadar ünlüydü. Devrin büyük tiyatro ustası Muammer Karaca, Sadık abiye bir oyun ısmarlıyor. Oyun harika olmuş. Muammer abi beğeniyor. Eli biraz sıkı. Sadık abiye diyor ki: “Sadık Bey, bu oyun için borcumuz ne olacak?” Sadık abi utana sıkıla: “İki bin lira kâfidir Muammer Bey” diyor. “Gel şunu bin lira yapalım” diyor Karaca. “Olur efendim” diyor Sadık abi. Karaca “O İki bini de taksite bölelim” diyor. “Bölelim Muammer Bey taksitleri de biraz geç tarihe atalım.” Sadık abi dayanamıyor, “Muammer Bey, siz ilk taksiti kaç taksitte ödemeyi düşünüyorsunuz?” diyor.



ÇÜRÜDÜK



AKP bu toplumu çürüttü. Çürüdük. Yalan, dolan, adaletsizlik, rüşvet, şiddet, darp, cinayet, tarikat, hiddet... Buraya sığdıramayacağım bir sürü çürümüşlük. Hakemleri yumruklamak, Meclis’te ölen bir vekile “Allah’ın gazabı budur” diyecek kadar vicdansızlık, acımasızlık... Çürüdük... Gel de mizah yap.

EVCİLİK ARKADAŞIM

İnsanlar ölüyor. Ben artık sakin bir hayat istiyorum. Deniz kenarında 15 metrekare bir ev yapacağım kendime. Kaçış evi olacak. Belki çocukluğumdan, gençliğimden, kendimden kaçış... Hayat beni yordu... Meral ateh oldu. Bunadı aynen. Hiçbir şeyi hatırlamıyor.

Bir huzurevinde kalıyor en eski arkadaşım. 2020 itibarıyla 77 yıllık arkadaşım. Alt katımızdaki komşumuzun kızı Meral. Tiyatromun müdürüydü. Evcilik arkadaşım. Bunadı... Sürekli, yıllar önce ölen annemi soruyordu. Annemin yaşaması ona daha iyi geliyordu galiba. Annem yaşarsa o da genç Meral olacak çünkü. Yaşlanmayı sevmedi Meral... O yüzden unuttu. Meral öldü.

ŞAİR

Yaşamak sanattır, sanat yaşamak... Sanatla ilgin yoksa yoktur, varsa sen de varsın. Sanatçı şair olunca işin tadı da bir başka olur. Muammer şairdi. Ayrıca işkembeci dükkânı vardı ama çorba içmenin dışında oraya hiç uğramazdı... Bir kıza âşık oluyor. Kız da şaire âşık. Muammer, anne ve babasını istemeye yolluyor kızın evine. Çikolata, çiçek, Muammer, annesi ve babası. Muammer kravat da takıyor. Kız iki dirhem bir çekirdek. Aile orta halli. Aslına bakarsanız kızlarının bir şairle evlenmesi konusunda gönüllü değiller. Ama kız intihar edebilir. Muammer’i o kadar seviyor yani.

Kızın babası lafı açıyor:

“Oğlumuz ne iş yaparlar?”

Muammer’in babası gayet rahat:

“Büyük bir işkembeci dükkânımız var” diyor.

Neee? Kız tarafı havalarda. Bundan iyisi can sağlığı. Fakat kız Muammer’i şair olarak tanımış. İşkembeci olduğunu bilmiyor.

Genç kız tavrını koyuyor: “Ben onu şair olarak biliyorum. İşkembeci ile evlenmem” diyor.

Anne babası ise gerçekçi. Çocuk milyoner. İş yatıyor arkadaş. Kız evlenmiyor Muammer’le.

***

ATATÜRK DİYOR Kİ:

“BAĞIMSIZLIĞIN BÜTÜNLÜĞÜ ANCAK EKONOMİK BAĞIMSIZLIKLA MÜMKÜN OLABİLİR”

***

KARNABAHAR!



Dut ağacı incir verdi

Gülümsedi elmalar

Güneş açtı kar yağdı

Yine geldi ilkbahar





Ağlarken gülümsedim

Gülerken karnabahar

Niçin yoktur bilinmez

Geleneğimizde karnaval?





Tilki uçtu sansar kaçtı

Domuz haram rüşvet helal

Anan mutlak anandır

Babansa belki baban





Beynimizi sen bozdun

Batsın makam araban.





01 Eylül 2020 falan.