Maçın en kötü başlayanı uydurduğu faul düdükleriyle orta hakemdi. Zaten bizim hakemlerin faul standardı hiç yok. Ama oyunu sık sık hem de faul olmayan pozisyonlarla bile kesme konusunda bir standartları (!) var. Fakat bunlar Beşiktaş’ın Kayseri karşısındaki etkisiz oyununu -çok sayıda şut çekmesine rağmen- açıklamıyor. Çünkü savunma ile forvet kopuk; takımın boyu uzun. Ortada Orkun’dan başka hücuma katkısı olan yok. Kartal 2. yarı savunmasını ileri çıkarıyor; etkisini artırıyor. Ama Kayseri’ye de tehlikeli kontrataklar veriyor. Beşiktaş giderek baskısını daha da artırıyor ama final pasları ve son vuruşlar çok etkisiz. Ama hep rakibi bulan ortalar 90+5’te Toure’yi bulunca 3 puanı kurtarıyor SiyahBeyazlılar.