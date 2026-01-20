“Bak ne yaparız biz sizi, sürüm sürüm süründürürüz!...”

“Bu yaptığımız, ileride size yapabileceklerimizin minyatür bir sahne şovu!”

***

Aklıma başka bir şey gelmiyor, Mehmet Murat Çalık’ın başına getirilenleri gördükçe.

Ciddi bir ameliyat geçiriyor, hop hapishaneye... 3 gün sonra problem çıkıyor ameliyatında, ameliyatı yapan hastaneye ve doktorlara gönderileceğine hop başka bir hastaneye... Orada olmayınca yeniden hapishaneye... Tepkiler ve ciddi durumu üzerine ertesi gün gitmesi gereken hastaneye... Orada mahkûmlar hücresinde beklet, sonra sevket.

***

Bu nedir ya... Bir sistemik süründürme şovu mu gerçekten?

***

Kanser geçiriyor, hastalığı nüksediyor, ameliyata alınıyor, 7 aya yakın hastaneden hastaneye, adlı tıptan adli tıbba süründürülüyor.

***

Tıbbınız batsın. İnsanlığınız batsın. Haysiyet, adalet, utanmak, ahlak gibi kavramların hepsinin yok olduğu zamanlarda yaşıyoruz, bunlar yok olduysa tıbbın olmuş, adalet diye uyduruk bir mekanizmanız olmuş, mahkemeniz olmuş ne yazar? Hepsi adeta insana zulüm yapmak için varlar.

***

Evet hukuku ele geçireceksin... Kendine özgü kurullar kuracaksın... Emre uymazsam bana ne yaparlar diye titreyen veya ideolojik beyni yıkalı birilerini koyacaksın...

Herkesin ödünün koptuğu ülke olduk.

İnsanlığımız bir törpünün altında ufalanıp duruyor.

***

Mehmet Murat Çalık örneğinde tam bir insan hakkı ihlalini yaşıyoruz. İnsan hakkı mı dedim, yaşam hakkı mı dedim, hayır demedim, olmadığını defalarca kanıtlayıp duruyorlar ama biz anlayamıyoruz.

Acaba nasıl bir düzen içinde yaşıyoruz veya distopik bir dünyada mıyız, uzun süren bir rüyada mıyız, uzaylılar herkesi uyuttular da bir türlü uyanamıyor muyuz?

***

Beylikdüzü Belediyesi’nin saygın belediye başkanı. Yalnız değil tabii, İBB’nin tutuklularından pek çoğu İstanbul dışına savruldu.

Zulmümüzü görüp pişman olsunlar, gelip ayaklarımızı öpsünler, af dilesinler. Biz de af dileyenler gibi onları da serbest bırakalım.

Zulümden kaçmak, parasını pulunu kurtarmak için yalan yanlış derin pişmanlık bildirerek kişiliklerini paspas yapanlara benzetmek istiyorlar içeridekileri.

***

Zulmü, ölümü gösteriyorlar.

Damarlarda saklı duran güçlü bir insanlık direnci ile karşı karşıyalar, hiç hesap etmedikleri...

Zulmün batsın mı desem zulmün artsın mı, bilmiyorum.