22 Mayıs 2023 Pazartesi

Türk halkı “SOL” u sevemedi. Ben kendimi bildim bileli bu böyledir. Sol kesim bu yüzden hep çekmiştir. Sol, emek isteyen bir kavramdır. Biz toplum olarak çok çalışmayı, bir işe emek vermeyi pek sevmeyiz. Sol aydının hemen tüm yaşamı muhalefette kalmak olmuştur. Sol aydın, yaşamı boyunca türlü baskı ve sıkıntılar içinde yaşamıştır. Politik hayatta da kısa süreli bir Bülent Ecevit dönemi dışında pek önemsenecek bir konumu olmamıştır solun. Son seçimlerde “Yeşil Sol” tabelası altında seçime girmek zorunda bırakılan HDP aynı sıkıntıyı çekti. Bu ülkede solcu olmak, akıllı adamın işi değil. Ama namuslu adamın işidir diyebiliriz.



BOLLYWOOD

“Nasıl çocuk yapılacağını babana öğretme.” Hindistan’ın bir köyünde söylenen bir söz bu. Bir Hint filminde duydum. Hint sineması dünyaya film satan bir durumda bildiğiniz gibi. Bizim toplum ilk olarak “Avare” filmi ile tanıştı Hint sineması ile. Nefis kurgusu olan bir filmdi. Siyah beyazdı. Aylarca afişten inmedi. Harika oyuncular yetiştiriyorlar. Film sanayisi çok ileri. Ben Hint filmlerini izlerken zevk alıyorum. Sizi bilemem.

EPİK

Bilindiği gibi sözcük anlamıyla destansı demek. Tiyatroda bu kavramı ilk kez ünlü Alman tiyatro adamı Bertolt Brecht kullandı. Sonradan bu sözcük onu tam anlamıyla kesmemiş olacak ki diyalektik tiyatro olarak değiştirdi. Biz ülkemizde yayımlanan kitaplardan ve sahneye koyulan birkaç oyundan öğrendik epik tiyatronun ne olduğunu. Ama bunun yetmediğini Brecht’in Doğu Berlin’deki “Berliner Ansamble” tiyatrosuna gittiğimde bir kez daha anladım. Yerinde görüp anlamak başka. Bize anlatılanla orada gerçekleştirilen çok farklı. Aslına bakarsanız bu göstermeci biçimi iyi anlamak için o kadar uzaklara gitmeye de gerek yok. Bizim geleneksel tiyatromuz (meddah, tuluat, orta oyunu) tam anlamıyla göstermecidir. Size burada tiyatro anlatacak değilim. Buradan varmak istediğim konu çok farklı. Kendi oynadığım bir oyunu sahneye koyarken iki görevim vardır. Hem oyunu sahnelemek hem kendimi gözlemek. Kendi rolümün provalarında daima birine oynatırım sahnede o rolü. Dışarıdan bakarım rolüme. Sahneye çıktığımda da dışarıdan bakarım kendime. O zaman işim kolaylaşır. Bir meselenin analizini yaparken de bu gereklidir. Dışarıdan bakmak. O zaman analitik düşünebilirsiniz. Bizim politikacılarımız genellikle bu işi bilmiyorlar. Kendilerine dışarıdan bakmayı beceremiyorlar. Hiç kuşkusuz politika da bir eğitim işidir. Ama nerdeee... Böyle gidiyor işte. Dur, düşün, kendine bir bak... Yok böyle bir şey. Nasıl olsa yürüyor ya, sen ona bak. Ama o zaman da olmuyor işte. Çuvallayıp duruyoruz. Dünya siyasetindeki en büyük örneği ABD Başkanı Trump. Gördü sonunda.

‘DUT’

Önce kargalar

Gelir dutlara

Sonra güvercinler

Sonra kumrular

Arkasından sığırcıklar

En son serçeler gelir.

Hepsi sırayla

Dutları yer

Uzun boy, kaba güç

Burada da

Devam eder.

12 Haziran 2019

ATATÜRK DİYOR Kİ:

İlker Başbuğ’un son kitabı “Gazi Mustafa Kemal Anlatıyor, İdealim: Çağdaş Türkiye” kitabından sık sık alıntılar yapıyorum. Çünkü Atatürk olmadan olmuyor... Ne zaman İzmir’e gitsem ilk olarak Zübeyde Anne’nin mezarını ziyaret ederim. Hemen yanında Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın müze haline getirilen evi vardır. Oraya da uğrarım. Son depremde zarar görmüştü ama Karşıyaka Belediyesi onarımını tamamladı. Atatürk evliliğini uzun sürdüremedi Latife Hanım’la. Başvekâlete yazdığı mektubunda aynen şöyle diyor:

“Uşşakizade Latife Hanımefendi ile iki buçuk senedir devam eden evlilik hayatımıza son vererek birbirimizden ayrılmaya karar verdik. Hanımefendiye 5 Ağustos 1925 tarihiyle talakname (boşanma kâğıdı) takdim ettim. Durumu hükümetin bilgisine arz ederim efendim.”

Mustafa Kemal Atatürk.

Hatasız kul ile hatalı pul çok değerlidir. Çünkü ikisi de nadir bulunur.

M. G.

