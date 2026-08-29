Futboldaki bahis ve şike soruşturmasında çok sayıda isim gözaltına alındı, tutuklandı.

Sonra tahliyeler başladı.

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye edildi.

Galatasaray’ın oyuncusu Metehan Baltacı tahliye edildi.

Fenerbahçe’nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş tahliye edildi.

Mert Hakan Yandaş’ın bahislerini oynadığı kişi olduğu iddia edilen Ersen Dikmen tahliye edildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi.

Futbol menajeri Metin Korkmaz’ın yeğeni Ecem Alkaş ile aynı operasyon kapsamında tutuklanan Eyüpspor eski asbaşkanı Fatih Kulaksız da tahliye edildi.

Ama Ecem Alkaş hâlâ cezaevinde.

Peki, dosyanın merkezindeki isimlerden biri olduğu ileri sürülen dayısı Metin Korkmaz nerede?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde.

Hem de saklanırken değil.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilmesine rağmen ISE FC’nin kurucu ortağı sıfatıyla BAE ekibi Al Jazira Al Hamra ile yatırım anlaşması imzalarken görüntüleniyor.

Kameraların karşısında, imza masasının başında.

İşin daha da ilginç tarafı şu:

Metin Korkmaz, operasyondan yaklaşık 15 gün önce, spor içerikleri üreten Levent Ümit Erol’un sahibi olduğu YouTube kanalı LÜE TV’de yayımlanan “Metin Korkmaz ile Futbolun Gündemi-Bahis Skandalı” programına katılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i övüyor. Bahis soruşturmasının sonuna kadar götürülmesini istiyor.

“Beş yıl değil, on yıl geriye gidilsin” diyor.

Bahis oynayan futbolcu ve teknik direktörleri kabul etmediğini söylüyor.

Hatta Akın Gürlek için “200 yıl sonra bile unutulmaz” ifadesini kullanıyor.

Aradan günler geçiyor. Operasyon yapılıyor.

Bu kez soruşturmanın isimlerinden biri kendisi.

Ancak Metin Korkmaz yurtdışında.

Yeğeni Ecem Alkaş ise cezaevinde. İsmini ilk defa bu operasyon ile duydum. Tanımıyorum.

Dosyadaki ifadelerini okudum. Halen tutuklu olması beni şaşırttı.

Ecem Alkaş, üniversiteden sonra dayısı Metin Korkmaz’a ait MEC Menajerlik şirketinde çalışmaya başladığını, finansal süreçleri takip ettiğini, futbolcu transferlerini esas olarak dayısının yürüttüğünü söylüyor.

Recep Doğrul ve Murat Sancak’la gerçekleştirilen para transferlerinin Metin Korkmaz’ın bilgisi ve talimatıyla yapıldığını savunuyor. Savcılıktaki müdafileri de kendisine sorulan işlemlerin Metin Korkmaz’ın ticari ilişkileri kapsamında olduğunu ileri sürüyor.

Emniyet ifadesinde önüne MASAK tespitleri konuluyor.

Murat Sancak’tan hesaplarına gelen 3 milyon 371 bin 246 TL.

Murat Sancak’a gönderilen 200 bin TL.

Recep Doğrul’la gerçekleştirilen para hareketleri...

Alkaş, bunların Metin Korkmaz adına ve onun talimatıyla gerçekleştirildiğini söylüyor.

Elbette bunlar şüpheli savunmasıdır.

Doğru olup olmadığına mahkeme karar verir.

Mahkeme kararında Ecem Alkaş’ın Metin Korkmaz’ın banka hesaplarında yetkili kişilerden biri olduğu, çeşitli para hareketlerinin bulunduğu ve Metin Korkmaz hakkında da futbol sektöründeki şike ve bahis soruşturması kapsamında inceleme yürütüldüğü belirtiliyor.

Tutuklama; kuvvetli suç şüphesi, firari şüpheliler, kaçma ihtimali ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçelerine dayandırılıyor.

Peki bugün?

Dosyanın banka kayıtları toplanmış. MASAK raporu hazırlanmış. İfadeler alınmış. Para transferleri tespit edilmiş. Üstelik aynı soruşturma kapsamında tutuklanan birçok kişi hakkında daha sonra tahliye kararı...

Fatih Kulaksız aynı operasyon kapsamında tutuklanıp tahliye edilebiliyorsa bunca aydır Ecem Alkaş bakımından tutukluluğu zorunlu kılan farklı ve güncel sebep nedir?

Murat Sancak tutuksuz yargılanabiliyorsa kendisine para gönderdiği ve ondan para aldığı belirtilen Ecem Alkaş neden cezaevinde?

En önemlisi:

İşlemleri Metin Korkmaz’ın talimatıyla yaptığını söyleyen Ecem Alkaş cezaevindeyken hakkında yakalama kararı bulunan Metin Korkmaz’ın BAE’de yatırım anlaşması imzalaması nasıl bir tablo ortaya çıkarıyor? Metin Korkmaz da Ecem Alkaş da diğer şüpheliler de varsa suçlarının hesabını versin.

Belli ki dayısı Metin Korkmaz yeğeni Ecem Alkaş’ın cezaevinde olmasının baş sorumlusu. Ecem Alkaş telefon şifresini de savcılığa teslim etmiş. Metin Korkmaz’ın paylaştığı fotoğraflara bakınca geri dönerek kanun karşısında hesap verme amacında da değil.

Ancak şu soruyu vicdanen sormak zorundayım;

Aynı soruşturmada birçok isim tahliye edilmişken Ecem Alkaş neden hâlâ cezaevinde?